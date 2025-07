ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کولگام: شوہر کے قتل میں ملوث بیوی اور اس کے عاشق کو 12 برس بعد قصوروار قرار دیا گیا، جانیں خوفناک واردات کی تفصیل - KULGAM 2013 MURDER CASE

علامتی تصویر ( File Photo )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 18, 2025 at 7:48 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 7:54 AM IST 3 Min Read

اننت ناگ: کولگام کی ایک مقامی عدالت نے علی محمد ڈار نام ایک مرد اور مزملہ نام کی ایک خاتون کو قتل سے متعلق ایک دہائی پرانے کیس میں قصوروار قرار دیا۔ یہ مقدمہ دسمبر سنہ 2013 کا ہے جب مزملہ کے شوہر کو مشتبہ حالات میں پھانسی پر لٹکایا دیا گیا تھا۔ کیس کی تفصیل

عدالتی فیصلے کے مطابق دسمبر 2013 میں عبدالرشید ڈار کو مردہ حالت میں کولگام کے موڈرگام میں اپنے گھر کے قریب ایک درخت سے لٹکا ہوا پایا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر خودکشی کا شبہ ظاہر کیا گیا، پوسٹ مارٹم میں ٹوٹی ہوئی گردن، پرائیویٹ حصہ پر چوٹیں، اور جبری دم گھٹنے کی باتیں سامنے آئیں، جس کی وجہ سے پولیس نے دفعہ 302 آر پی سی کے تحت ایف آئی آر درج کی۔

ایسے رچی گئی سازش

تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملزم علی محمد ڈار اور مقتول کی اہلیہ مزملہ کے درمیان ناجائز تعلقات تھے۔ انہوں نے مبینہ طور پر عبدالرشید ڈار کو جان سے مارنے کی سازش کی۔ انکشافات کے مطابق جرم کے روز مقتول کو دودھ میں نشہ آور دوا پلائی گئی جس کے بعد اس کی شرمگاہ کو شدید نقصان پہنچایا گیا اور منہ اور ناک کو مسل دیا گیا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

جانچ میں یہ چیزیں برآمد

پوچھ گچھ پر علی محمد ڈار نے پولیس کو کلیدی شواہد تک پہنچایا جن میں ایک نوکیا فون، نشہ آور ادویات کی گولیوں کی ایک اسٹرپ (اینزٹ 0.05)، ایک کالا دوپٹہ، اور اسٹیل کا گلاس جرم میں استعمال ہونے والی اشیاء شامل ہیں۔ اسی طرح، مزملہ نے بھی اس منصوبے میں اپنے کردار کا اعتراف کیا اور علی کے شامل ہونے کی تصدیق کی۔

جرم کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہونے والی دونوں موبائل سمیں بھی علی کے نام پر رجسٹرڈ تھیں۔ مقدمہ کی سماعت کے دوران استغاثہ کے 30 سے زائد گواہوں پر جرح کی گئی۔ کئی پڑوسیوں نے قتل سے پہلے دونوں ملزمین کے نا جائز تعلقات اور ان کی ملاقاتوں کی مشکوک نوعیت کی تصدیق کی۔

عدالت کا فیصلہ

عدالت نے کہا کہ دونوں ملزمان اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ عدالت نے دونوں کو دفعہ 302 آر پی سی کے تحت قصوروار ٹھہرایا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ملزم نے جان بوجھ کر سازش کی اور عبدالرشید ڈار کا قتل کیا، اور قتل کو خودکشی کا روپ دینے کی کوشش کی۔

سزا پر 22 جولائی کو فیصلہ

فیصلے کے بعد ملزمان کو فوراً عدالتی تحویل میں لے لیا گیا۔ عدالت نے سزا کی مقدار پر دلائل کے لیے 22 جولائی کی تاریخ مقرر کی اور جیل حکام کو دونوں مجرموں کو اگلی سماعت پر پیش کرنے کی ہدایت دی۔

