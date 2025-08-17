سرینگر: ایک پرانی کہاوت ہے کہ جسے اللہ رکھے، اسے کون چکھے۔' یہ کہاوت اس وقت سچ ثابت ہوئی جب جمعہ کو جموں و کشمیر کے کشتواڑ میں واقع چشوتی گاؤں میں ریسکیو آپریشن کے دوران ایک شخص کو ملبے سے زندہ بچا لیا گیا۔
بادل پھٹنے سے ہونے والی تباہی کے درمیان 'ماتا مچل' مندر کے یاتریوں کے لیے لنگر چلانے والے سبھاش چندر کو تقریباً 30 گھنٹے تک ملبے میں پھنسے رہنے کے بعد زندہ ریسکیو کیا گیا۔ جموں و کشمیر کے قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے کہا کہ ''سبھاش، جو کئی برسوں سے عقیدت مندوں کی خدمت کر رہے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے رہے ہیں، انہیں 'ماتا' نے بچا لیا ہے۔'' انہوں نے مزید کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سبھاش دوبارہ لنگر کا اہتمام کر سکیں گے اور ماتا کے عقیدت مندوں کی خدمت کر سکیں گے۔
مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے بھی سبھاش کا ذکر کیا
مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھی جموں میں ایک پریس کانفرنس میں سبھاش کے ریسکیو کا ذکر کرتے ہوئے کہا، "وہ زندہ بچ گئے، وہ لنگر چلانے والوں میں شامل تھے۔" سنگھ نے کہا کہ جب 14 اگست کو بادل پھٹنے کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے گاؤں کو تباہ کر دیا، ایک اندازے کے مطابق 200-300 یاتری لنگر میں تھے اور تقریباً 1000 سے 1500 یاتری اس علاقے میں موجود تھے۔
سبھاش لنگر چلاتے تھے
ادھم پور کے سبھاش نے طویل عرصے سے ماتا مچل یاترا کے دوران عقیدت مندوں کو لنگر کھلانے کا کام کرتے تھے۔ وہ دوپہر کو آنے والے سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ جائے وقوعہ پر موجود متعدد عقیدت مند درختوں اور ملبے تلے دب گئے۔
سبھاش ملبے تلے دب گئے تھے
فوج، پولیس، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور مقامی رضاکاروں کی ریسکیو ٹیمیں جمعہ کو لنگر کے قریب سے ملبہ ہٹا رہی تھیں۔ اسی دوران انہیں ملبے سے زندہ نکالا گیا۔ اسی جگہ سے سبھاش کے اردگرد پڑی چار لاشیں بھی برآمد ہوئیں۔ فوج کے ایک افسر نے کہا کہ آپریشن میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کو زندہ بچایا گیا ہے، یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ اس دوران سنیچر کو مزید چار افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔
سبھاش کو اسپتال میں داخل کرایا گیا
شرما نے فوج اور آپریشن میں شامل دیگر لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، "اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ ملبے کے نیچے کچھ اور لوگ اب بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔" بچائے جانے کے بعد سبھاش کو اسپتال میں داخل کرایا گیا اور بعد میں خصوصی علاج کے لیے کشتواڑ ضلع اسپتال بھیج دیا گیا۔ نائب تحصیلدار سشیل کمار نے کہا کہ ان کی چوٹیں زیادہ سنگین نہیں ہیں، اس لیے انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔
200 سے 300 افراد کے دفن ہونے کا اندازہ
مقامی لوگوں نے ان کے زندہ بچنے کو معجزہ کو قرار دیا اور کہا کہ انہیں ان کی برسوں کی خدمت کا صلہ ملا ہے۔ 14 اگست کو، لنگر ناقابل تصور تباہی کا مرکز بن گیا جب بادل پھٹنے سے اچانک پانی اور ملبے کا سیلاب آ گیا۔ زندہ بچ جانے والے، جن میں سے بہت سے زخمی اور صدمے سے دوچار ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ وہاں تقریباً 200 سے 300 لوگ موجود تھے، جو اسے کئی دہائیوں میں خطے کے سب سے مہلک سانحات میں سے ایک بنا دیتا ہے۔
یہ تباہی دوپہر تقریباً 12.25 بجے چسوتی گاؤں میں مچل ماتا مندر کے راستے پر آئی، جس میں اب تک 60 افراد کی ہلاکت اور 100 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سیلاب نے ایک عارضی بازار، لنگر اور ایک حفاظتی چوکی کو زمین بوس کر دیا۔ سیلاب سے کم از کم 16 رہائشی مکانات اور سرکاری عمارتیں، تین مندر، چار واٹر ملز، 30 میٹر لمبا پل اور ایک درجن سے زائد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔
