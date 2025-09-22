ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر انتظامیہ نے تباہ کن سیلاب سے نقصان کی رپورٹ کو نہیں دی حتمی شکل، سی ایم نے اہم ہدایت دے دی
وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے متوقع دورے سے قبل تشخیص کو تیز کریں۔
Published : September 22, 2025 at 5:20 PM IST
سری نگر: مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تباہ کن سیلاب آنے کے تقریباً ایک ماہ بعد جموں و کشمیر میں سیلاب سے متاثرہ ہزاروں خاندان اور کسان اب بھی سرکاری امداد کے منتظر ہیں۔ انتظامیہ نے ابھی تک نقصان کے تخمینے کی رپورٹ کو حتمی شکل نہیں دی ہے، یہاں تک کہ وزیر اعظم نریندر مودی جلد ہی مرکز کے زیر انتظام علاقے کا دورہ کرنے والے ہیں۔
اگست اور ستمبر میں آنے والے سیلاب نے جموں خطہ اور وادی کشمیر میں زرعی اراضی کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا، مکانات تباہ ہو گئے اور اہم بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، بشمول پلوں اور سڑکوں کو۔ اس ماہ کے شروع میں کئے گئے ابتدائی تشخیص کے باوجود، مرکزی حکومت کو حتمی نقصان کی رپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے۔
جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انتظامیہ نے ابھی تک صوبے میں ہونے والے نقصان کا حتمی اندازہ نہیں لگایا ہے۔ کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے کہا کہ تشخیص متعلقہ حکام کر رہے ہیں۔ گرگ نے ای ٹی وی بھرت کو بتایا، "چیف سکریٹری نے تمام محکموں کو جمعرات تک اسیسمنٹ مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تشخیص مکمل ہونے کے بعد، رپورٹ حکومت ہند کو بھیج دی جائے گی۔"
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ نقصانات کا تخمینہ لگانے میں تیزی لائیں تاکہ ایک جامع سیلاب پیکیج کے لیے حکومت ہند کو رپورٹ پیش کی جاسکے۔
عمر نے ہفتے کے روز کہا کہ سیلاب نے 330 پلوں، تقریباً 1500 کلومیٹر سڑکوں، سرکاری عمارتوں، فصلوں اور پھلوں کو نقصان پہنچایا۔ "وزیر اعظم (نریندر مودی) دورے پر آرہے ہیں؛ ہم ایک جامع ریلیف پیکیج کا مطالبہ کریں گے تاکہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو کچھ بہت ضروری ریلیف مل سکے۔" انہوں نے ہائی وے کی بندش سے متاثرہ سیب کے کاشتکاروں کو معاوضے کی یقین دہانی بھی کرائی۔
ان کے نائب سریندر چودھری نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم جموں و کشمیر کے لیے 2014 کے پیکیج سے دوگنا پیکج کا اعلان کریں گے۔ چودھری نے کہا، "جموں میں دکانداروں سے لے کر تاجروں تک سبھی کو نقصان ہوا ہے۔ کشمیر میں کسان اور سیب کے کاشتکار یکساں طور پر متاثر ہوئے ہیں،"
2014 میں، وزیر اعظم مودی نے اپنے جموں اور کشمیر کے دورے کے بعد 80,000 کروڑ کے امدادی اور تعمیر نو کے پیکیج کا اعلان کیا، جو خطرناک سیلاب سے تباہ ہو گیا تھا۔
مرکزی زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود اور دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان، جنہوں نے گزشتہ ہفتے جموں کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، بتایا کہ 5000 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت متاثرہ لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا، ’’جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے میمورنڈم پیش کرنے کے بعد مرکزی حکومت راحت فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔‘‘
چوہان نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہر متاثرہ خاندان کو پردھان منتری آواس یوجنا (پی ایم اے وائی) کے تحت 1.3 لاکھ روپے کی امداد ملے گی، اس کے ساتھ علیحدہ بیت الخلا کے لیے فنڈز بھی ملیں گے۔ 1.3 لاکھ روپئے کی یہ امداد دیہی ترقی محکمہ کی طرف سے انتہائی غربت میں رہنے والے لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے۔
اپوزیشن رہنماؤں نے بھی سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ بی جے پی کے جنرل سکریٹری اور قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی اور مالی امداد بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ شرما نے کہا، "میں نے لیفٹیننٹ گورنر سے متاثرہ خاندانوں کے لیے امداد کی رقم میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ لوگ عزت کے ساتھ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں،"۔
آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سکریٹری اور جموں و کشمیر کے انچارج ڈاکٹر سید نصیر حسین نے کہا کہ کانگریس پارٹی جموں و کشمیر کے لوگوں کو مناسب ریلیف فراہم کرنے کے لیے یہ مسئلہ بھارتی حکومت کے ساتھ اٹھائے گی۔
پی ڈی پی کے ترجمان زہیب میر نے کہا کہ حکومت کو پہلے ہی لوگوں کو ریلیف فنڈز فراہم کر دینا چاہیے تھا۔ میر نے کہا، "حکومت نقصانات کا تخمینہ لگانے میں تاخیر کیوں کر رہی ہے اور حکام کی طرف سے حتمی تشخیص کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ حتمی تشخیص سے پہلے حکومت کو لوگوں اور کسانوں کو ابتدائی راحت فراہم کرنی چاہیے تھی۔"