ETV Bharat / jammu-and-kashmir

لیفٹیننٹ گورنر کی ’غفلت‘ سے یاتریوں کی موت ہوئی: نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری - SURINDER CHOUDHARY ON YATRI DEATHS

صوبہ جموں میں سو سے زائد یاتریوں کی ہلاکت پر چودھری نے ایل جی منوج سنہا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔

جموں میں سیلاب سے بھاری تباہی ہوئی ہے
جموں میں سیلاب سے بھاری تباہی ہوئی ہے (اے این آئی)
author img

By Moazum Mohammad

Published : August 28, 2025 at 4:23 PM IST

3 Min Read

سرینگر: جموں و کشمیر میں حالیہ بارشوں اور اچانک سیلاب سے ہونے والی بڑے پیمانے پر تباہی کے بعد منتخب شدہ نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ حکومت نے ہندو یاترا کے مقامات پر ہونے والی ہلاکتوں میں غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے تحقیقات کے لیے مرکزی حکومت سے ایک پینل قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

گزشتہ پندرہ دنوں کے دوران جموں کے پہاڑی علاقوں میں، جہاں ایک سے زائد یاترا جاری تھی، سو سے بھی زائد افراد ہلاک ہوئے۔ حیران کن طور پر ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد ہندو یاتریوں کی ہے۔ 14 اگست کو کشتواڑ ضلع کے چسوٹی میں بادل پھٹنے سے مچیل یاترا کے اہم راستے پر ساٹھ سے زیادہ یاتری ہلاک ہوئے۔ اسی طرح، منگل کو کٹرہ سے ماتا ویشنو دیوی کے 12 کلومیٹر طویل پیدل راستے پر شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس میں 35 یاتریوں کی موت واقع ہو گئی۔

جموں کشمیر کے ڈپٹی چیف منسٹر، سریندر چودھری، نے ان ہلاکتوں کا ذمہ دار لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ٹھہرایا ہے۔ ان کے مطابق، موسمی انتباہ کے باوجود یاترا کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا: ’’ان ہلاکتوں کے پیچھے ایک مجرمانہ سازش ہے۔‘‘ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے مطالبہ کیا کہ لیفٹیننٹ گورنر سنہا اور دیگر افسران کی ’’غفلت‘‘ کی جانچ کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے۔

ای ٹی وی بھارت
کشمیر میں فی الحال سیلاب کا خطرہ ٹل گیا ہے، تاہم محکمہ جات الرٹ پر رکھے گئے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

ڈپٹی چیف منسٹر نے جموں میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا، ’’لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ماتا ویشنو دیوی یاترا کے حادثے پر جواب دینا چاہیے۔ جب ایک ہفتے سے موسمی انتباہ جاری تھا تو یاترا کیوں نہیں روکی گئی؟‘‘ انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ گورنر سنہا سیلاب اور تباہی کے دوران جموں و کشمیر میں موجود نہیں تھے، بلکہ اتر پردیش اور بہار میں تھے۔ ان کے مطابق، ’’35 عقیدت مند جو ملک اور بیرون ملک سے آئے تھے، وہ مرے نہیں، بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔‘‘

یہ تنازع چیف منسٹر عمر عبداللہ کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جنہوں نے بھی پیشگی الرٹس کے باوجود یاترا کی اجازت دینے پر لیفٹیننٹ گورنر پر بالواسطہ تنقید کی تھی۔ دونوں رہنماؤں نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے الگ الگ معاوضے کا اعلان کیا ہے؛ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے 6 لاکھ روپے اور لیفٹیننٹ گورنر سنہا نے 9 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔

جموں سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی چیف منسٹر، جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی نے قانون ساز اسمبلی انتخابات میں 29 نشستیں جیتی تھیں، نے اس واقعے میں غفلت پر مقدمہ درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. جموں و کشمیر میں تباہ کن بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی
  2. سیلاب کا خطرہ ٹل گیا، محکمے الرٹ پر: صوبائی کمشنر کشمیر

سرینگر: جموں و کشمیر میں حالیہ بارشوں اور اچانک سیلاب سے ہونے والی بڑے پیمانے پر تباہی کے بعد منتخب شدہ نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ حکومت نے ہندو یاترا کے مقامات پر ہونے والی ہلاکتوں میں غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے تحقیقات کے لیے مرکزی حکومت سے ایک پینل قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

گزشتہ پندرہ دنوں کے دوران جموں کے پہاڑی علاقوں میں، جہاں ایک سے زائد یاترا جاری تھی، سو سے بھی زائد افراد ہلاک ہوئے۔ حیران کن طور پر ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد ہندو یاتریوں کی ہے۔ 14 اگست کو کشتواڑ ضلع کے چسوٹی میں بادل پھٹنے سے مچیل یاترا کے اہم راستے پر ساٹھ سے زیادہ یاتری ہلاک ہوئے۔ اسی طرح، منگل کو کٹرہ سے ماتا ویشنو دیوی کے 12 کلومیٹر طویل پیدل راستے پر شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس میں 35 یاتریوں کی موت واقع ہو گئی۔

جموں کشمیر کے ڈپٹی چیف منسٹر، سریندر چودھری، نے ان ہلاکتوں کا ذمہ دار لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ٹھہرایا ہے۔ ان کے مطابق، موسمی انتباہ کے باوجود یاترا کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا: ’’ان ہلاکتوں کے پیچھے ایک مجرمانہ سازش ہے۔‘‘ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے مطالبہ کیا کہ لیفٹیننٹ گورنر سنہا اور دیگر افسران کی ’’غفلت‘‘ کی جانچ کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے۔

ای ٹی وی بھارت
کشمیر میں فی الحال سیلاب کا خطرہ ٹل گیا ہے، تاہم محکمہ جات الرٹ پر رکھے گئے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

ڈپٹی چیف منسٹر نے جموں میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا، ’’لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ماتا ویشنو دیوی یاترا کے حادثے پر جواب دینا چاہیے۔ جب ایک ہفتے سے موسمی انتباہ جاری تھا تو یاترا کیوں نہیں روکی گئی؟‘‘ انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ گورنر سنہا سیلاب اور تباہی کے دوران جموں و کشمیر میں موجود نہیں تھے، بلکہ اتر پردیش اور بہار میں تھے۔ ان کے مطابق، ’’35 عقیدت مند جو ملک اور بیرون ملک سے آئے تھے، وہ مرے نہیں، بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔‘‘

یہ تنازع چیف منسٹر عمر عبداللہ کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جنہوں نے بھی پیشگی الرٹس کے باوجود یاترا کی اجازت دینے پر لیفٹیننٹ گورنر پر بالواسطہ تنقید کی تھی۔ دونوں رہنماؤں نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے الگ الگ معاوضے کا اعلان کیا ہے؛ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے 6 لاکھ روپے اور لیفٹیننٹ گورنر سنہا نے 9 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔

جموں سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی چیف منسٹر، جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی نے قانون ساز اسمبلی انتخابات میں 29 نشستیں جیتی تھیں، نے اس واقعے میں غفلت پر مقدمہ درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. جموں و کشمیر میں تباہ کن بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی
  2. سیلاب کا خطرہ ٹل گیا، محکمے الرٹ پر: صوبائی کمشنر کشمیر

For All Latest Updates

TAGGED:

DY CM SURINDER CHOUDHARYLG MANOJ SINHAYATRIS KILLED IN JAMMUJAMMU KASHMIR FLOODSURINDER CHOUDHARY ON YATRI DEATHS

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.