سرینگر: جموں و کشمیر میں حالیہ بارشوں اور اچانک سیلاب سے ہونے والی بڑے پیمانے پر تباہی کے بعد منتخب شدہ نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ حکومت نے ہندو یاترا کے مقامات پر ہونے والی ہلاکتوں میں غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے تحقیقات کے لیے مرکزی حکومت سے ایک پینل قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
گزشتہ پندرہ دنوں کے دوران جموں کے پہاڑی علاقوں میں، جہاں ایک سے زائد یاترا جاری تھی، سو سے بھی زائد افراد ہلاک ہوئے۔ حیران کن طور پر ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد ہندو یاتریوں کی ہے۔ 14 اگست کو کشتواڑ ضلع کے چسوٹی میں بادل پھٹنے سے مچیل یاترا کے اہم راستے پر ساٹھ سے زیادہ یاتری ہلاک ہوئے۔ اسی طرح، منگل کو کٹرہ سے ماتا ویشنو دیوی کے 12 کلومیٹر طویل پیدل راستے پر شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس میں 35 یاتریوں کی موت واقع ہو گئی۔
جموں کشمیر کے ڈپٹی چیف منسٹر، سریندر چودھری، نے ان ہلاکتوں کا ذمہ دار لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ٹھہرایا ہے۔ ان کے مطابق، موسمی انتباہ کے باوجود یاترا کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا: ’’ان ہلاکتوں کے پیچھے ایک مجرمانہ سازش ہے۔‘‘ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے مطالبہ کیا کہ لیفٹیننٹ گورنر سنہا اور دیگر افسران کی ’’غفلت‘‘ کی جانچ کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے۔
ڈپٹی چیف منسٹر نے جموں میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا، ’’لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ماتا ویشنو دیوی یاترا کے حادثے پر جواب دینا چاہیے۔ جب ایک ہفتے سے موسمی انتباہ جاری تھا تو یاترا کیوں نہیں روکی گئی؟‘‘ انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ گورنر سنہا سیلاب اور تباہی کے دوران جموں و کشمیر میں موجود نہیں تھے، بلکہ اتر پردیش اور بہار میں تھے۔ ان کے مطابق، ’’35 عقیدت مند جو ملک اور بیرون ملک سے آئے تھے، وہ مرے نہیں، بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔‘‘
یہ تنازع چیف منسٹر عمر عبداللہ کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جنہوں نے بھی پیشگی الرٹس کے باوجود یاترا کی اجازت دینے پر لیفٹیننٹ گورنر پر بالواسطہ تنقید کی تھی۔ دونوں رہنماؤں نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے الگ الگ معاوضے کا اعلان کیا ہے؛ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے 6 لاکھ روپے اور لیفٹیننٹ گورنر سنہا نے 9 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔
جموں سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی چیف منسٹر، جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی نے قانون ساز اسمبلی انتخابات میں 29 نشستیں جیتی تھیں، نے اس واقعے میں غفلت پر مقدمہ درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
