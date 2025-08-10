Essay Contest 2025

کپواڑہ کے ہفرودہ جنگل میں بھارتی فوج اورجموں کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی میں دہشت گردوں کی ایک کمین گاہ کو تباہ کیا گیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2025 at 8:36 AM IST

کپواڑہ (شمیم بٹ): جموں و کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے ہفرودہ کے قریب دُرُود کے گھنے جنگلات میں سنیچر کو بھارتی فوج کی دو راجپوت یونٹ اور جموں و کشمیر پولیس نے ایک مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کا ایک خفیہ ٹھکانہ بے نقاب کیا۔

کارروائی کے دوران فورسز نے مخصوص انٹیلی جنس اطلاع پر عمل کرتے ہوئے عسکریت پسندوں کے ٹھکانے سے ایک راکٹ پروپلڈ گرینیڈ (RPG)، اے کے 47 رائفل اور پستول کے متعدد راونڈز اور کئی ضروری اشیائے خورد و نوش برآمد کیں۔



ذرائع کے مطابق یہ آپریشن بغیر کسی جانی نقصان کے مکمل ہوا اور اس کامیابی کو سکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور چوکس رویے کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔


حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی سے نہ صرف عسکریت پسندوں کے خطرناک منصوبے ناکام بنایا گیا، بلکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ خطے میں شدت پسند عناصر اب بھی سرگرم ہیں اور امن کو تہہ و بالا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔



ایک اعلیٰ فوجی افسر نے بتایا کہ فورسز مسلسل علاقے میں چوکسی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی فوج وادی میں امن و استحکام قائم رکھنے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔



یہ آپریشن اس بات کی یاد دہانی ہے کہ وادی میں مکمل امن کے قیام کے لیے ابھی بھی چیلنجز موجود ہیں، مگر فورسز کی مستعدی ایسے عزائم کو بار بار ناکام بنا رہی ہے۔

