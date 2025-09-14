ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ: پرچھو فروٹ منڈی میں بنیادی سہولیات کا فقدان، موم بتی اور موبائل کی روشنی میں ہو رہا کروڑوں کا کاروبار
پلوامہ کی پرچھو فروٹ منڈی گذشتہ ایک ماہ سے بجلی سے محروم ہے جس سے کاروباریوں اور کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
Published : September 14, 2025 at 2:29 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): میوہ صنعت جو جموں و کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے اور سرکار کی جانب سے اس صنعت کو فروغ دینے کے لیے ہر ایک اضلاع میں فروٹ منڈیوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وہی ضلع پلوامہ میں بھی سرکار کی جانب سے دو فروٹ منڈیاں قائم کی گئی ہیں، تاہم ضلع پلوامہ کی پرچھو فروٹ منڈی میں بنیادی سہولیات کا شدید فقدان ہے جس کے باعث تاجروں کے ساتھ ساتھ اس صنعت سے وابستہ افراد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اگرچہ ایک ماہ سے منڈی میں کاروبار شروع ہوگیا ہے لیکن ایک ماہ سے منڈی بجلی سے محروم ہے جب کہ دیگر سہولیات جیسے پانی، صاف صفائی اور دیگر چیزوں کا فقدان اپنی جگہ ہے۔ اس وقت کاروبار عروج پر ہے اور شام کے اوقات میں کسان اپنے میوہ جات منڈی میں لاتے ہیں لیکن بجلی نہ ہونے کے سبب ان کو سخت مشکلات پیش آتی ہیں۔
منڈی میں بجلی کی عدم دستیابی کے باعث تاجر اور مزدور رات کے وقت موم بتیوں اور موبائل کی روشنی میں کروڑوں روپے مالیت کے سامان کی گریڈنگ، پیکنگ اور لوڈنگ کرنے پر مجبور ہیں۔ تاجروں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ باقاعدگی سے ہارٹیکلچر مارکٹنگ و پلاننگ کو رقم ادا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بجلی جیسی بنیادی سہولت انہیں میسر نہیں ہے، جس سے ان کے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
منڈی میں کام کرنے والے مزدوروں نے یہ بھی شکایت کی کہ یہاں پانی کی سہولت بھی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے مشکلات دوچند ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں موجودہ حکومت سے توقع ہے کہ وہ ان مسائل کے حل میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔
دریں اثنا، ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے تاجروں کو یقین دلایا کہ ان کے تمام مسائل کو متعلقہ محکموں کے اعلیٰ حکام کی نوٹس میں لانے کے لیے وہ بھرپور کوشش کریں گے تاکہ منڈی کے دیرینہ مسائل کا جلد ازالہ ممکن بنایا جا سکے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ میوہ سیزن کے دوران ان منڈیوں میں کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے لیکن سرکار اور محمکہ ان کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔
