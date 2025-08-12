اکھنور سرحد پر آبی گزرگاہوں میں بی ایس ایف کی جدید بوٹس سے پٹرولنگ

جموں (محمد اشرف گنائی): بی ایس ایف سرحدی علاقوں کی حفاظت اور مسلسل نگرانی کے لیے جدید بوٹ سے پیٹرولنگ کر رہی ہے۔ یہ جدید بوٹ ان علاقوں میں استعمال کی جا رہی ہیں جہاں دریا یا آبی گزرگاہیں سرحد کا حصہ بنتی ہیں۔ یہ بوٹ پیٹرولنگ سرحد پار سے ہونے والی اسمگلنگ، غیر قانونی دراندازی اور دیگر ممنوعہ سرگرمیوں کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
بی ایس ایف کے مطابق بوٹ پیٹرولنگ کا بنیادی مقصد سرحد کی مؤثر حفاظت، غیر قانونی نقل و حرکت پر قابو پانا اور دشمن عناصر کی سرگرمیوں کو ناکام بنانا ہے۔
ان گشتوں کے دوران ہائی اسپیڈ بوٹس استعمال کی جاتی ہیں جو پانی میں تیز رفتار حرکت اور فوری ردعمل کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ، جدید مواصلاتی آلات سے لیس یہ بوٹس اہلکاروں کو ریئل ٹائم میں جانکاری حاصل کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ساجھا کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔
مزید برآں ان بوٹس سے گشتوں کے دوران نائٹ وژن کیمرے، تھرمل امیجنگ سسٹم اور دیگر جدید نگرانی کے آلات بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جن کی مدد سے رات یا خراب موسم میں بھی مؤثر نگرانی ممکن ہو پاتی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس جدید طرز کی پیٹرولنگ نے حساس آبی سرحدوں پر سیکورٹی کو مزید مضبوط اور چوکنا بنا دیا ہے، جس سے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کے لیے گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔
مزید پڑھیں: یوم آزادی کی تقریب کے پیش نظر جموں میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات