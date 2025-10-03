ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں "آئی لو محمد" تنازعہ کی گونج : یوگی کے ریمارکس سے بی جے پی لیڈر ناراض، استعفیٰ دینے کی دھمکی دے دی
جموں و کشمیر کے ایک بی جے پی لیڈر نے ’آئی لو محمد‘ تنازعہ میں یوپی حکومت کی کارروائی پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔
Published : October 3, 2025 at 3:42 PM IST
جموں: اتر پردیش سے شروع ہوا ’آئی لو محمد‘ تنازع جموں و کشمیر تک پہنچ گیا ہے۔ جموں و کشمیر کے بی جے پی لیڈروں نے یوپی حکومت کے اقدامات پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ بی جے پی لیڈر جہانزیب سروال نے جمعہ کو اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے تبصروں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آدتیہ ناتھ کو کسی بھی برادری کو دھمکیاں دینے یا انہیں خاموش کرانے کے لیے دھمکانے کا کوئی حق نہیں ہے۔
جموں و کشمیر بی جے پی لیڈر نے یوپی حکومت کے رویہ پر پارٹی سے استعفیٰ دینے کی دھمکی بھی دی۔ انہوں نے اتر پردیش کی صورتحال کو وزیر اعظم نریندر مودی کے "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس" کے وژن کے برعکس قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں حکومت کے اقدامات پی ایم مودی کے "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس" کے اصول سے متصادم ہیں۔ انہوں نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے سروال نے کہا، "اگر بی جے پی مسلمانوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے میں ناکام رہتی ہے، تو ان کے پاس استعفیٰ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔"
اپنے بیان میں، سروال نے کہا کہ ایک مسلمان اور بی جے پی لیڈر کے طور پر، وہ اتر پردیش حکومت کے حالیہ اقدامات سے بہت افسردہ ہیں، جس نے "آئی لو محمد" بینر کے ذریعے مسلم کمیونٹی کی عقیدت کے اظہار کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو ایک سادہ، دلی جذباتی عمل تھا، اس کا جواب ایف آئی آرز، حراستوں اور اشتعال انگیز بیانات سے دیا جا رہا ہے۔
بی جے پی رہنما نے کہا، "اس طرح کے بیانات نہ صرف تفرقہ انگیز ہیں بلکہ آرٹیکل 25 کے تحت کسی بھی مذہب کو آزادانہ طور پر عمل کرنے اور اس کا دعویٰ کرنے کے آئینی حق کی بھی توہین کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی روح کو مجروح کرتے ہیں، جہاں ہر مذہب کو بلا خوف پنپنا چاہیے۔"
سروال نے کہا کہ ایک مسلم بی جے پی لیڈر کی حیثیت سے وہ اس وقت خاموش نہیں رہ سکتے جب ان کی برادری کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو اور جب ریاست کے اقدامات سے پارٹی کے اتحاد کے عزم کو کمزور کرنے کا خطرہ ہو۔
انہوں نے کہا، "اگر یہ اقدامات پارٹی کے موقف کی عکاسی کرتے ہیں، تو میں عاجزی کے ساتھ اخراج کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہمیشہ سب سے اہم رہے گا۔ لیکن میں انصاف اور اتحاد کے لیے اپنی پارٹی کے عزم پر یقین رکھتا ہوں، اور میں ہندوستان کے تکثیری جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے اصلاحات کا مطالبہ کرتا ہوں۔"
'गजवा-ए-हिंद' हिन्दुस्तान की धरती पर नहीं होगा,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2025
अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो 'गजवा-ए-हिंद' के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे...
देर-सबेर 'छांगुर' जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं... pic.twitter.com/8V6MXvZbgm
سی ایم یوگی نے کیا کہا تھا:
بلرام پور میں ایک تقریب میں سی ایم یوگی نے کہا، "جب پوری ریاست جشن منانا چاہتی ہے، کچھ لوگ بدامنی بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اب بخشا نہیں جائے گا۔ جو لوگ تشدد پھیلاتے ہیں ان کا راستہ سیدھے جہنم کی طرف جاتا ہے۔ لاٹھیوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔۔ کچھ لوگ ترقی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، لیکن انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔"
'آئی لو محمد' تنازعہ کیا ہے؟
کانپور، اتر پردیش میں پولیس نے 4 ستمبر کو عید میلاد النبی کے جلوس کے دوران 'آئی لو محمد' کے بینر لگانے پر 24 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ بریلی میں 26 ستمبر کو اس وقت جھڑپیں شروع ہوئیں جب جمعہ کی نماز کے بعد کوتوالی کے علاقے میں ایک مسجد کے باہر ایک بڑا ہجوم جمع ہوا، جس نے پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا "آئی لو محمد"۔
