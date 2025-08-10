Essay Contest 2025

اکہال کولگام آپریشن دسویں روز بھی جاری، فائرنگ رات بھر جاری رہی - KULGAM ENCOUNTER DAY 10

یکم اگست سے شروع ہونے والے انکاؤنٹر میں تین دہشت گرد اور دو فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ آٹھ سکیورٹی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔

اکہال کولگام آپریشن دسویں روز بھی جاری (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2025 at 1:43 PM IST

اکہال، کولگام، جموں وکشمیر، (فیاض احمد لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے اکہال جنگلات میں جاری عسکریت مخالف آپریشن دسویں روز میں داخل ہو گیا ہے، اس دوران گزشتہ رات بھی عسکریت پسندوں اور سکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ حکام کے مطابق اس طویل ترین آپریشن کی نگرانی فوج اور پولیس کے اعلیٰ افسران خود کر رہے ہیں۔

اکہال کولگام آپریشن دسویں روز بھی جاری (ETV Bharat)
کولگام کے اکہال جنگلات (ETV Bharat)
عسکریت مخالف آپریشن دسویں روز میں داخل (ETV Bharat)

فوجی ترجمان نے بتایا کہ اب تک آٹھ فوجی اہلکار زخمی ہوئے جن میں سے دو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ علاقہ کے مکینوں کو پہلے ہی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کے تحت جنگلات میں جانے سے گریز کریں۔ ابتدائی شب ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا تھا جب کہ گھنے اور وسیع جنگلاتی علاقے کے سبب آپریشن کے مزید وقت لینے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

آٹھ سکیورٹی اہلکار زخمی (ETV Bharat)
کولگام کے اکہال جنگلات (ETV Bharat)
عسکریت مخالف آپریشن دسویں روز میں داخل (ETV Bharat)

واضح رہے کہ اس آپریشن کا آغاز جمعہ کی شام کو ہوا تھا جب سکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اب تک کی کارروائی میں تین دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک کی شناخت حارث نذیر کے نام سے ہوئی تھی، جو پلوامہ کا رہائشی تھا اور لشکرِ طیبہ سے منسلک تھا۔ مزید دو دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ اس دوران، دو فوجی اہلکار ہلاک ہوئے جب کہ چار فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔

