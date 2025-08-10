اکہال، کولگام، جموں وکشمیر، (فیاض احمد لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے اکہال جنگلات میں جاری عسکریت مخالف آپریشن دسویں روز میں داخل ہو گیا ہے، اس دوران گزشتہ رات بھی عسکریت پسندوں اور سکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ حکام کے مطابق اس طویل ترین آپریشن کی نگرانی فوج اور پولیس کے اعلیٰ افسران خود کر رہے ہیں۔
فوجی ترجمان نے بتایا کہ اب تک آٹھ فوجی اہلکار زخمی ہوئے جن میں سے دو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ علاقہ کے مکینوں کو پہلے ہی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کے تحت جنگلات میں جانے سے گریز کریں۔ ابتدائی شب ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا تھا جب کہ گھنے اور وسیع جنگلاتی علاقے کے سبب آپریشن کے مزید وقت لینے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ اس آپریشن کا آغاز جمعہ کی شام کو ہوا تھا جب سکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اب تک کی کارروائی میں تین دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک کی شناخت حارث نذیر کے نام سے ہوئی تھی، جو پلوامہ کا رہائشی تھا اور لشکرِ طیبہ سے منسلک تھا۔ مزید دو دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ اس دوران، دو فوجی اہلکار ہلاک ہوئے جب کہ چار فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔