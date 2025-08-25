پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جسٹس اینڈ ڈویلپمنٹ فرنٹ (جے ڈی ایف) نامی جماعت نے 215اسکولوں کو اپنی تحویل میں لینے کی یونین ٹیریٹری حکومت کے فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے۔ یہ اسکولز جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ’’فلاح عام ٹرسٹ‘‘ (FAT) کے زیر اہتمام وادی کشمیر کے سبھی اضلاع میں کام کر رہے تھے جنہیں جماعت پر پابندی کے بعد بند کر دیا گیا۔ جے ڈی ایف (JDF) نے اس اقدام کو ’’غیر منصفانہ انتظامی مداخلت اور عوامی اعتماد کے ساتھ صریح غداری‘‘ قرار دیا۔
جے ڈی ایف کے چیف کوآرڈینیٹر طلعت مجید علائی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران کہا کہ ’’یہ فیصلہ نہ صرف ہزاروں طلبہ کے مستقبل اور بے شمار اساتذہ کے روزگار کے لیے خطرہ ہے بلکہ یہ نیشنل کانفرنس کی اس تاریخ کی بھی یاد دہانی ہے جب 1987 کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے ذریعے عوامی آواز کو دبایا گیا تھا۔‘‘ یاد رہے کہ جماعت اسلامی پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد بعض اراکین جماعت نے جے ڈی ایف نامی جماعت قائم کی تھی۔
طلعت علائی نے روایتی سیاسی جماعتوں پر عوامی عقیدت اور امیدوں کا استحصال کرنے کا الزام عائد کیا۔ علائی کے مطابق پی ڈی پی ’’دوغلی پالیسی اور سیاسی موقع پرستی‘‘ کا ارتکاب کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’پی ڈی پی نے 2002 اور 2014 میں جماعت اسلامی کے کیڈرز کا سہارا لے کر کامیابیاں حاصل کیں لیکن بعد میں 2015 میں بی جے پی کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے ہی حامیوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔‘‘
طلعت علائی کالعدم قرار دی گئی تنظیم جماعت اسلامی کے رکن رہے تاہم دفعہ 370کی تنسیخ کے بعد الطاف بخاری کی جماعت اپنی پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور اب جے ڈی یو کے ساتھ وابستہ ہے۔ علائی نے واضح کیا کہ نیشنل کانفرنس بھی اخلاقی برتری کا دعویٰ نہیں کرسکتی، ان کے مطابق: ’’این سی، پی ڈی پی سے زیادہ مستقل مزاج ضرور رہی ہے، مگر وہ مستقل ناکامی کا شکار رہی۔ اس کی حکمرانی کبھی بھی کشمیر کو پسماندگی اور سیاسی تھکن کے چکر سے باہر نہیں نکال سکی۔‘‘
جے ڈی ایف لیڈر نے کہا کہ کشمیر کا اصل المیہ یہی ہے کہ ایک طرف پی ڈی پی کی موقع پرستی ہے اور دوسری طرف نیشنل کانفرنس کی نااہلی۔ ان کے مطابق ’’جب تک دونوں جماعتوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا، کشمیری عوام اسی طرح بوجھ تلے دبے رہیں گے ایک طرف غداری اور دوسری طرف ناکامی۔‘‘
