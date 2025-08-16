کشمیری پنڈتوں نے روایتی جوش خروش سے منایا جنم اشٹمی کا تہوار

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

گاندربل میں جنم اشٹمی کے تہوار میں روایتی مذہبی رواداری کے مناظر دیکھنے کو ملے۔

گاندربل (فردوس تانترے) : وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں جنم اشٹمی کا تہوار مذہبی جوش و خروش اور مقامی روایات کے مطابق منایا گیا۔ جہاں کشمیری پنڈتوں کی خاصی تعداد نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا وہیں مقامی مسلم آبادی بھی اس پروگرام میں شریک رہی۔ اس موقع پر روایتی مذہبی رواداری کے مناظر دیکھنے کو ملے۔

جنم اشٹمی کی مناسبت سے گاندربل میں برآمد کی گئی جھانکیاں پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ جھانکیاں ریلی کے دوران ضلع کے وندہامہ علاقے سے معروف کھیر بھوانی مندر، تولہ مولہ اور پھر نونر، وِیدیشور مندر سے چپرگُنڈ میں دیوراج مندر تک روایتی جوش و خروش سے پہنچائی گئیں۔ ان ریلیز میں درجنوں کشمیری پنڈتوں نے بھگوان شری کرشنا کی پوجا کی اور پیدل چلتے ہوئے بھجن بھی گائے۔

ویر رینہ نامی ایک کشمیری پنڈت نے پہلی مرتبہ گاندربل میں اس ریلی میں شرکت کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ’’ہم بہت خوش ہیں کہ کئی دہائیوں سے اس تہوار کو اپنے آبائی گاؤں نونر میں روایتی جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ 90کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوئی شورش کے بعد گرچہ وہ جموں میں یہ تہوار مناتے تھے تاہم انہیں وہ سکون حاصل نہیں ہوتا تھا جو انہیں آج اپنے آبائی علاقے میں ریلی برآمد کرکے حاصل ہوا۔

ایک اور کشمیری پنڈت نے کہا: ’’ہماری کشمیری ثقافت بہت خوبصورت ہے، جو پوری دنیا میں اس لیے مشہور ہے کہ یہاں تمام لوگ مل جل کر ایک دوسرے کا تہوار مناتے ہیں۔‘‘ ادھر، مقامی ضلع ترقیاتی کونسل (DDC) چیئرپرسن، نُزہت اشفاق نے پنڈتوں کا استقبال کیا اور اس ریلی میں شرکت کی اور پنڈتوں کو مبارکباد پیش کی۔

ایک اور کشمیری پنڈت نے کہا: ’’ہماری کشمیری ثقافت بہت خوبصورت ہے، جو پوری دنیا میں اس لیے مشہور ہے کہ یہاں تمام لوگ مل جل کر ایک دوسرے کا تہوار مناتے ہیں۔‘‘ ادھر، مقامی ضلع ترقیاتی کونسل (DDC) چیئرپرسن، نُزہت اشفاق نے پنڈتوں کا استقبال کیا اور اس ریلی میں شرکت کی اور پنڈتوں کو مبارکباد پیش کی۔

