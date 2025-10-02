ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کا گاندھی بھون حکومت کی بے حسی کی زندہ مثال، رپورٹ پڑھیں
سابق ایم پی کرشنا مہتا نے 1949 میں جموں میں سول سیکرٹریٹ سے ملحق گاندھی بھون بنایا تھا۔
Published : October 2, 2025 at 6:57 PM IST
جموں (عامر تانترے): جب پورا ملک بابائے قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش منا رہا ہے، جموں کا گاندھی بھون حکومتی بے حسی اور داخلی سیاست کی لپیٹ میں ہے۔ جمعرات کو اس عمارت میں گاندھی جینتی پر ایک تقریب منعقد کی گئی، اور چند درجن لوگ بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ، لیکن عمارت کی بے حسی ہر جگہ عیاں تھی۔
گاندھی بھون، جو کبھی تمام سرگرمیوں کا مرکز تھا، سول سکریٹریٹ سے ملحق تھا، جسے 1949 میں سابق ایم پی کرشنا مہتا نے گاندھی سیوا بھون کے نام سے قائم کیا تھا، اب تقریباً نو گو زون علاقہ بن چکا ہے۔
عام لوگ اب اس علاقے تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ سیکورٹی فورسز نے دونوں طرف، جنوب میں شالامار کی طرف اور شمال میں جنرل این سی وج روڈ پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ عمارت میں کوئی سرگرمی نہیں ہے، جس نے پہلے متعدد ایونٹس کی میزبانی کی اور اچھی آمدنی حاصل کی۔
گاندھی سیوا بھون کے صدر سریش شرما کہتے ہیں، "فی الحال، ہمارے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی ادارہ یا فرد ہماری عمارت کی بکنگ میں دلچسپی نہیں رکھتا، جو کہ 1990 سے پہلے ایک ترجیحی آپشن تھا کیونکہ گاندھی بھون جیسی جگہیں جموں شہر میں کہیں اور دستیاب نہیں تھیں۔ اب اگر کوئی تعلیم یا کسی اور مقصد کے لیے گاندھی بھون جانا چاہتا ہے تو اسے سیکورٹی فورسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور علاقے کا دورہ کیے بغیر واپس جانا پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب دربار کی منتقلی کا نظام موجود تھا، اور سکریٹریٹ کو گرمیوں کے دوران چھ ماہ کے لیے کشمیر منتقل کیا جاتا تھا، اور گاندھی بھون کی طرف جانے والی سڑک کو عوام کے لیے کھول دیا جاتا تھا، لوگوں کو گاندھی بھون تک مفت رسائی کا اختیار تھا۔ شرما نے کہا، "لیکن اب یہ واضح نہیں ہے کہ دربار کہاں ہے، اس لیے سڑک سال بھر بند رہتی ہے، جس سے مقامی لوگوں کے لیے گاندھی بھون تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ عمارت کا لان ایریا سیکرٹریٹ کے ملازمین اور ایم ایل ایز، وزراء اور بیوروکریٹس کے پرسنل سیکیورٹی افسران کے لیے پارکنگ ایریا بن گیا ہے۔
کسی بھی حکومت نے جموں میں گاندھی بھون کے ارد گرد کے خدشات کو دور کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، جو کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد تعمیر ہونے والی شہر کی چند عمارتوں میں سے ایک ہے۔ 1993 تک، کرشنا مہتا اس کا انتظام کر رہے تھے، اور سب کچھ آسانی سے چل رہا تھا۔ تاہم، ان کی موت کے بعد، کئی لوگوں نے ملکیت کا دعویٰ کیا، جس سے کوئی ایک ادارہ انچارج نہیں رہا۔
عمارت سے وابستہ کچھ لوگوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ مہتا خاندان کے نوکروں نے بھی ان کی موت کے بعد ملکیت کا دعویٰ کیا اور عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ انہوں نے مزید کہا، "یہاں پہلے ایک میوزیم قائم کیا گیا تھا، لیکن جب حالات خراب ہونے لگے تو اس میوزیم کو بھی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اب اس عمارت میں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے۔"
