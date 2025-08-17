جموں میں موسلادھار بارشوں کے باعث ٹرین سروس معطل

جموں ( محمداشرف گنائی) : ریلوے حکام نے اتوار کو اعلان کیا کہ جموں ڈویژن میں مسلسل موسلا دھار بارش اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر اُدھمپور اور پٹھان کوٹ سیکشن کے درمیان ٹرین سروس کو اگلے حکم تک معطل کیا گیا ہے۔
ایک ریلوے عہدیدار نے بتایا کہ گزشتہ دس گھنٹوں سے جاری شدید بارشوں کے باعث ٹریکس غیر محفوظ ہوگئے ہیں جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام مسافروں کی حفاظت اور سیکورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ادھر ناردرن ریلوے کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بارشوں کے باعث متعدد ٹرینیں شورٹ ٹرمینیٹ اور شورٹ اوریجنیٹ کی گئی ہیں۔
شورٹ ٹرمینیٹ ہونے والی ٹرینوں میں ٹرین نمبر 22431 سبدرگنج – شہید کیپٹن توشَر مہاجن، جسے جالندھر کینٹ پر روک دیا گیا، ٹرین نمبر 19803 کوٹا – شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا، جو جالندھر کینٹ پر شورٹ ٹرمینیٹ ہوئی۔ ٹرین نمبر 19225 بھاگت کی کوٹھی – جموں توی، جو پٹھانکوٹ پر روک دی گئی۔ ٹرین نمبر 12331 ہوڑہ – جموں توی، جو 15 اگست کو جالندھر کینٹ پر شورٹ ٹرمینیٹ ہوئی شامل ہیں۔ اسی طرح ٹرین نمبر 19224 جموں توی – سابر متی کو بھی شورٹ اوریجنیٹ کرتے ہوئے 17 اگست کو پٹھانکوٹ سے چلایا گیا۔
ریلوے حکام کے مطابق بارش کے باعث صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور حالات بہتر ہوتے ہی سروس کو بحال کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔