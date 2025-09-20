ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں سری نگر این ایچ پر ٹرکوں کو چلنے کی اجازت نہیں، جموں کے تاجروں میں غصہ
جموں سری نگر این ایچ کی بندش سے تاجروں اور پھلوں کے کاشتکاروں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جموں کے تاجروں میں بڑے پیمانے پر غصہ پایا جاتا ہے۔
جموں: جموں سری نگر قومی شاہراہ کی بندش کے خلاف کشمیری تاجروں اور پھلوں کے کاشتکاروں کے مظاہروں کے بعد، جس کی وجہ سے ان کی پیداوار کو کشمیر سے باہر کی منزلوں تک پہنچنے سے روکا گیا، جموں کے تاجر بھی اپنے ٹرکوں کو روکنے پر محکمہ ٹریفک کے خلاف مشتعل ہو گئے۔
جموں کے تاجروں نے الزام لگایا ہے کہ 20 دنوں سے ضروری اشیاء سے لدے ٹرکوں کو جموں سری نگر قومی شاہراہ اور ڈوڈہ، کشتواڑ، راجوری، پونچھ اور ریاسی اضلاع جیسے دیگر مقامات پر چلنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے گودام جموں ٹریڈرز فیڈریشن کے صدر دیپک گپتا نے الزام لگایا کہ پچھلے چار دنوں سے کشمیر سے پھلوں سے لدے ٹرکوں کو جموں اور اس سے آگے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس کو جموں سے ٹرکوں کو وادی کشمیر کے دیگر حصوں جیسے ڈوڈہ، کشتواڑ، راجوری، پونچھ، ریاسی اور وادی کشمیر کی طرف جانے کی اجازت دینی چاہیے۔
انہوں نے کہا، "20 دنوں سے ضروری اشیاء سے لدے ہمارے ٹرک پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔"
گپتا نے الزام لگایا، "باہر سے آنے والے ٹرکوں کو لکھن پور، رایا موڈ، سانبہ، اور باری برہمنہ میں بھی روکا جا رہا ہے۔ لکھن پور سے جموں تک ایک ٹرک کو سفر کرنے میں کم از کم چار دن لگتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیلاب کے دوران ہائی وے کو نقصان پہنچا تھا اور تھرار اور اس سے آگے بدامنی پھیلی تھی۔ میں انسپکٹر جنرل آف ٹریفک پولیس سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے افسران کی میٹنگ بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ مسئلہ کہاں ہے۔
انہوں نے سوال کیا کہ اگر تھرار میں بدامنی ہے تو لکھن پور، سانبہ اور جموں میں ٹرکوں کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ ٹرکوں کو راجوری، پونچھ اور ریاسی اضلاع میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟
وئیر ہاؤس ٹریڈرز فیڈریشن کے صدر کا کہنا تھا کہ ان ٹرکوں میں رکھا سامان خراب ہوگیا ہے، تاجروں کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ وقت ہے کہ جموں کے ٹرک ڈرائیوروں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دی جائے اور انہیں کہیں بھی نہ روکا جائے۔"
انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا گاڑیوں سے ٹول ٹیکس وصول نہ کرے، کیونکہ ہموار ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے ٹول لگایا جانا چاہیے، نہ کہ اس وقت جب گاڑیاں ہائی وے کی خراب حالت کی وجہ سے پھنسے ہوں۔
گپتا نے کہا کہ نئی دہلی اور سری نگر کے درمیان براہ راست مال بردار ٹرین سروس شروع ہونے سے جموں کے تاجر پہلے ہی نقصان کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا، "اس سے ہمارے کاروبار پر یقیناً اثر پڑے گا، اور ہائی وے بند ہونے کی وجہ سے نقصانات بڑھ رہے ہیں۔"