آسان ہو جائے گا وادی کشمیر کا سفر، سرنگ کا کام جنوری 2026 میں مکمل ہو جائے گا
اگست کی بارش کے دوران NHAI کومشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا جب ادھم پور اور چنانی کے درمیان فور لین سڑک کو نقصان پہنچا۔
Published : October 3, 2025 at 8:11 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں اور کشمیر میں حالیہ سیلاب کے دوران جموں سری نگر قومی شاہراہ (این ایچ 44) کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، جس سے ٹریفک میں کافی خلل پڑا۔ تاہم، بہتر سروس اگلے سال کے شروع میں دوبارہ شروع ہونے کی امید ہے۔ شاہراہ کے رامبن-بنیہال سیکشن پر ماروگ اور پنتھیال کے درمیان بنائی جانے والی دو سرنگوں میں سے ایک 2026 کے اوائل تک مکمل ہو جائے گی۔
اگلے سال کے آخر تک ایک اور سنگ میل متوقع ہے۔ رامسو سے آگے بقیہ چار لین سڑک اور فلائی اوور مکمل کیا جائے گا۔ ان دونوں منصوبوں کی تکمیل سے وادی کشمیر کا سفر آسان ہو جائے گا۔ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کے ایک اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ دو سرنگیں ابھی زیر تعمیر ہیں۔
اہلکار نے بتایا کہ ماروگ سے ڈگڈول تک 4.2 کلومیٹر لمبی ٹوئن ٹیوب ٹنل موجودہ سڑک کے 5 کلومیٹر کو بائی پاس کرے گی اور جون 2027 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ جبکہ ڈگڈول سے پنتھیال تک 2.6 کلو میٹر اور 3 کلو میٹر جڑواں ٹیوب ٹنل موجودہ سڑک کے 3 کلومیٹر کو بائی پاس کرے گی۔ وہ جنوری 2026 تک مکمل ہو جائیں گے۔
اہلکار نے بتایا کہ دونوں سرنگوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اگر منصوبہ بندی کے مطابق سب کچھ ہوا تو منصوبہ بروقت مکمل ہو جائے گا۔ فی الحال، گاڑیوں کو پرانی دو لین والی سڑک پر سفر کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی گاڑی خراب جائے یا بھاری گاڑیاں آہستہ چلیں تو ٹریفک جام ہو سکتا ہے۔
رامبن اور بانہال کے درمیان دیگر چار لین اور سرنگ کی تعمیر کا زیادہ تر کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ سفر پہلے ہی ہموار ہو گیا ہے، لیکن ان دونوں سرنگوں کی تکمیل سے جموں اور سری نگر کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر چار گھنٹے رہ جائے گا۔ ایک اور خطرناک حصہ رامسو کے علاقے سے آگے ہے، جہاں این ایچ اے آئی ایک فلائی اوور بنا رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کے بھی 2026 کے آخر تک مکمل ہونے کی امید ہے۔
اگست میں موسلا دھار بارش کے دوران، NHAI کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا، ادھم پور اور چنانی کے درمیان فور لین کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، اور تھرار میں ولی نالے کے قریب 200 میٹر طویل سڑک مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اگرچہ این ایچ اے آئی نے ٹریفک کو بحال کر دیا ہے، لیکن کام ابھی بھی جاری ہے۔
