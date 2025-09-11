ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر جموں قومی شاہراہ کو جزوی طور پر بحال کیا گیا، کٹرا ماتا ویشنو دیوی یاترا بدستور معطل
جموں وکشمیرکے میں مسلسل بارش اورسیلاب کے بعد جموں سرینگر قومی شاہراہ کوبند کردیا گیا تھا، اب جزوی طورپربحال کیا گیا۔
Published : September 11, 2025 at 4:48 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): تقریباً دو ہفتے بعد بدھ کو سرینگر جموں قومی شاہراہ کو جزوی طور پر بحال کر کے آمدورفت کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ 250 کلو میٹر طویل شاہراہ جو وادیٔ کشمیر کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑنے والا واحد آل ویدر رابطہ ہے، 26 اگست سے شدید بارشوں، فلیش فلڈز اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث بند تھی۔ شاہراہ کو 30 اگست کو مختصر وقت کے لیے کھولا گیا تھا مگر بھاری لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے دوبارہ بند کرنا پڑا اور مجموعی طور پر 14 دن تک یہ راستہ بند رہا۔
این ایچ اے آئی کے ایک عہدیدار کے مطابق اُدھمپور کے تھاڑد علاقے میں تقریباً 300 میٹر لمبی ڈائیورشن سڑک جنگی بنیادوں پر تعمیر کی گئی جس کے بعد ٹریفک کی جزوی بحالی ممکن ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ بارشوں اور مسلسل تعطل کے باوجود سینکڑوں کارکنان رات دن موقع پر مصروفِ عمل رہے اور سب سے دشوار حصے کو صاف کر کے ٹریفک بحال کیا گیا۔
ادھمپور کے تھاڑد جکھینی علاقے میں 2 ستمبر کو ایک بڑے مٹی کے تودے نے شاہراہ کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا تھا۔ اس دوران ہزاروں گاڑیاں جموں، اُدھمپور، رام بن، کٹھوعہ، سانبہ، وادیٔ کشمیر اور پنجاب میں مختلف مقامات پر پھنس گئیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خصوصاً اشیائے خوردنی اور لازمی سامان سے لدے ٹرکوں کو مرحلہ وار کلیئر کیا جا رہا ہے، تاکہ وادیٔ کشمیر، ڈوڈہ اور کشتواڑ میں ضروریاتِ زندگی کی فراہمی متاثر نہ ہو۔
مزید پڑھیں: کشمیر، سیبوں کی پہلی کھیپ ریل کے ذریعے ہوگی 13ستمبر کو روانہ
اس کے ساتھ ہی کشتواڑ ،سنتھن،اننت ناگ اور سرینگر،سونہ مرگ،گمری سڑکوں کو بھی آمدورفت کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ تاہم ماں ویشنو دیوی یاترا مسلسل 16ویں روز بھی معطل رہی، جس سے کٹرہ تحصیل اور اطراف کے ہزاروں خاندان متاثر ہیں۔