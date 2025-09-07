ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں سرینگر قومی شاہراہ کی بندش سے کشمیر کی باغبانی کو بھاری نقصان
مسلسل دو ہفتوں سے شاہراہ کی بندش کی وجہ سے راستے میں پھنسے ٹرکوں پر لدے پھل سڑنے لگے ہیں۔
Published : September 7, 2025 at 2:20 PM IST
سرینگر: سرینگر جموں قومی شاہراہ (44) مسلسل دو ہفتوں سے بند ہے۔ 24 اگست کو شدید بارشوں کی وجہ سے ہوئی متعدد لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے وادی کو جموں سے جوڑنے والی واحد اہم سڑک کو شدید نقصان پہنچا۔ اس بندش کی وجہ سے وادی کشمیر سے باہر سیبوں کی نقل و حمل بھی رک گئی ہے اور پھلوں سے لدے سینکڑوں ٹرک ہائی وے پر پھنس گئے ہیں۔
جھکینی اور تھراد کے مقام پر ادھم پور تا چنئی سرنگ کے بیچ ہائی وے ابھی تک مسدود ہے۔ شاہراہ کا یہ حصہ 250 میٹر محیط ہے، جہاں بڑے پیمانے پر ہوئی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہائی وے ملبے تلے دب گیا ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گزشتہ ہفتے ہائی وے کے اپنے دورے کے دوران ایک بیان میں کہا کہ سڑک کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بحال کرنے میں 20-25 دن لگیں گے۔
مغل روڈ، جو شوپیاں اور راجوری اضلاع کے ذریعے کشمیر کو جموں سے جوڑتی ہے، ٹریفک کے لیے متبادل سڑک بنی ہوئی ہے۔ لیکن سڑک کی حالت کو دیکھتے ہوئے ٹریفک پولیس نے اسے صرف ہلکی موٹر گاڑیوں اور چھ ٹائر والے ٹرکوں اور لاریوں کے لیے کھولا ہے۔
سوپور فروٹ ڈیلرز اینڈ گروورز ایسوسی ایشن کے صدر فیاض احمد ملک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "اس فیصلے نے 10، 12 اور 14 ٹائروں والے ٹرکوں کی آمدورفت کو مکمل طور پر روک دیا ہے جو سیب، ناشپاتی اور آڑو کی زیادہ تر اقسام کو لے کر جاتے ہیں۔"
ملک نے کہا کہ قاضی گنڈ (ضلع کولگام میں) ہائی وے پر 1200-1500 ٹرک دو ہفتوں سے پھنسے ہوئے ہیں اور ان میں لدے پھل سڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو مغل روڈ سے 10، 12، 14 ٹائر ٹرکوں کی اجازت دینی چاہیے تاکہ خراب ہونے والا پھل باہر کی منڈیوں تک پہنچ سکے اور سیب کے شعبے کو نقصان سے بچایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ اگر ہائی وے کی حالت ایسی ہی رہی تو سوپور فروٹ منڈی کو ہی 150-200 کروڑ روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ہائی وے بلاک ہونے سے ٹرک ڈرائیوروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، جو کشمیر میں سیب کی کٹائی کے موسم میں اپنی زیادہ تر آمدنی کماتے ہیں۔ سوپور کے ایک ٹرک ڈرائیور فاروق احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان کا سیب کے ڈبوں سے بھرا ٹرک قاضی گنڈ میں پھنسا ہوا ہے۔ "ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے، میں کمانے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر میں نہیں کماتا تو میرا گاڑی کا بینک لون ادا نہیں ہو گا۔'' احمد نے کہا کہ ''میرے اور میرے جیسے سینکڑوں ڈرائیوروں کے لیے ٹرک چلانا ہی روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہے۔"
مزید پڑھیں: قومی شاہراہ بند ہونے سے فروٹ انڈسٹری کو بڑا نقصان، خصوصی مال بردار ریل سروس کی مانگ
باغبانی کا شعبہ کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وادی میں سالانہ 20-25 MT سیب پیدا ہوتا ہے، جو کہ بھارت میں سیب کی پیداوار کا 78 فیصد ہے اور یہ سیزن کے دوران 35 لاکھ افراد کو روزی روٹی فراہم کرتا ہے۔
کشمیر فروٹ ڈیلرز اینڈ گروورز ایسوسی ایشن کے صدر بشیر احمد بشیر نے کہا کہ باغبانی کی صنعت سے کشمیر کو سالانہ 15000 کروڑ روپے حاصل ہوتے ہیں۔ "اگر ہائی وے کو فوری طور پر بحال نہیں کیا گیا تو جاری سیزن میں ہائی ڈینسٹی ایپل کی اقسام کے خراب ہونے کی وجہ سے اس شعبے کو 500 کروڑ روپے کا نقصان ہو گا۔"
شوپیاں کے زینا پورہ کے ایک سیب کے کاشتکار عبدالاحمد بھٹ، جو چار سال قبل ہائی ڈینسیٹی فارمنگ میں منتقل ہو گئے تھے، نے کہا کہ اگر ہائی وے کو بحال نہیں کیا گیا یا مغل روڈ کو بڑے ٹرکوں کے لیے نہ کھولا گیا تو ان کے باغات کی تمام اعلی کثافت کی پیداوار سڑ جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیر میں شاہراہیں بند، گاڑیوں میں لدا میوہ خراب ہونے سے تاجروں کو نقصان
شوپیاں کے ایپل بیلٹ سے تعلق رکھنے والے پی ڈی پی کے سابق رکن اسمبلی اعزاز میر نے کہا کہ شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے پھلوں کے کاشتکاروں کے لیے صورت حال انتہائی سنگین ہو گئی ہے۔ "سیب کے تاجروں نے باغات سے براہ راست سیب خریدنا بند کر دیا ہے اور جو خرید رہے ہیں وہ معمول سے تقریباً 60% کم قیمت دے رہے ہیں۔ ہمارے محنتی کاشتکاروں کو ناقابل برداشت نقصان اور پریشانی کا سامنا ہے،" انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے مداخلت کرنے پر زور دیا۔
وہیں ٹریفک پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ نیشنل ہائی وے 44 (سری نگر جموں ہائی وے) کی بحالی کا کام جاری ہے۔ "لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بحالی کا کام مکمل ہونے تک NH-44 پر سفر نہ کریں۔ ایڈوائزری کے مطابق مغل روڈ پر ٹریفک چل رہی ہے۔ تاہم جموں سرینگر قومی شاہراہ اب بھی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہے،"
مزید پڑھیں:
محبوبہ مفتی نے کیا کشمیری سیب کی ترسیل کے لیے خصوصی ٹرین سروس کا مطالبہ
قومی شاہراہ ٹریفک کے لئے بند، درماندہ ڈرائیوروں کو مشکلات کا سامنا
قومی شاہراہ بند، مغل روڈ واحد سہارا، مسافر سہولیات کے فقدان پر برہم