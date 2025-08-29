ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں۔سرینگر قومی شاہراہ بند، سینکڑوں مال بردار و مسافر گاڑیاں درماندہ - JAMMU SRINAGAR HIGHWAY CLOSED

جموں۔سرینگر قومی شاہراہ بند ہونے کے بعد شاہراہ پر سینکڑوں مال بردار و مسافر گاڑیوں کی قطار دیکھی گئی۔ ڈرائیور کو مشکلات کا سامنا ہے۔

جموں۔سرینگر قومی شاہراہ بند، سینکڑوں مال بردار و مسافر گاڑیاں درماندہ
جموں۔سرینگر قومی شاہراہ بند، سینکڑوں مال بردار و مسافر گاڑیاں درماندہ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2025 at 4:23 PM IST

اننت ناگ: جموں و کشمیر میں موسلادھار بارش کے بعد جموں۔سرینگر قومی شاہراہ کو بند کردیا گیا جس کی وجہ سے شاہراہ پر سینکڑوں مال بردار و مسافر گاڑیوں کی قطار دیکھی گئی۔ ڈرائیوروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے۔

جموں۔سرینگر قومی شاہراہ بند، سینکڑوں مال بردار و مسافر گاڑیاں درماندہ (ETV Bharat)

گزشتہ دنوں بادل پھٹنے اور شدید بارشوں کے نتیجے میں جموں سرینگر قومی شاہراہ کے مقامات پر کئی جگہوں پر پسیاں گرنے اور زمین کھسکنے کے واقعات پیش آئے، جس کے سبب شاہراہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔


اس بندش کی وجہ سے شاہراہ پر سینکڑوں کی تعداد میں مال بردار گاڑیاں اور متعدد مسافر گاڑیاں درماندہ ہو گئی ہیں۔ ڈرائیوروں اور مسافروں کو نہ صرف شدید گرمی کا سامنا ہے بلکہ کھانے پینے اور دیگر بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث ان کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔

درماندہ افراد نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ جب تک شاہراہ کو مکمل طور پر آمد و رفت کے قابل نہ بنایا جائے، تب تک درماندہ مسافروں اور ڈرائیوروں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کھانے پینے اور طبی امداد سمیت دیگر ضروری سہولیات فراہم کی جائیں۔

ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ وہ دو دن سے کھلی سڑک پر پھنسے ہوئے ہیں اور کئی گاڑیوں میں اشیائے خور و نوش، میوہ جات اور دیگر ضروری سامان موجود ہونے کے باوجود انہیں منزل تک پہنچانے میں تاخیر ہو رہی ہے، جو تجارتی نقصانات کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ شاہراہ کی فوری بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں اور موسمی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے متبادل راستوں کا بھی جائزہ لیا جائے تاکہ آئندہ ایسی صورت حال سے بچا جا سکے۔

