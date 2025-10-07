ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں سری نگر قومی شاہراہ بند، متعدد مقامات پر برفباری اور مٹی کے تودے گرنے سے ٹریفک نظام متاثر

جموں سرینگر قومی شاہراہ کو لینڈ سلائیڈنگ اور کیچڑ کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔

جموں سری نگر قومی شاہراہ بند
جموں سری نگر قومی شاہراہ بند (File Photo)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2025 at 10:39 AM IST

Updated : October 7, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں مسلسل بارش اور برفباری کے باعث وادی اور جموں کے درمیان زمینی رابطہ ایک مرتبہ پھر منقطع ہو گیا ہے۔ ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹر کی جانب سے منگل کی صبح 6 بج کر 30 منٹ پر جاری تازہ ترین ٹریفک اپ ڈیٹ کے مطابق جموں سری نگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) کو مٹی کے تودے گرنے، پتھروں کے کھسکنے اور کیچڑ کے باعث متعدد مقامات پر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔


محکمہ کے مطابق رامبن، مہر، کیفیٹی موڑ، پنتھیال اور بانہال کے درمیان کئی مقامات پر بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ اور شوٹنگ اسٹونز کی اطلاع ہے، جس سے شاہراہ پر ٹریفک بحالی کا کام متاثر ہوا ہے۔ حکام کے مطابق بحالی کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے، تاہم مزید پتھر گرنے کے خدشے کے پیش نظر ٹریفک کو بحال کرنا فی الحال ممکن نہیں ہے۔


اسی طرح مغل روڈ، سونمرگ۔سری نگر۔گمری (ایس ایس جی) روڈ اور سنتھن ٹاپ روڈ بھی تازہ برفباری کے باعث بند ہیں۔ ان مقامات پر دو سے تین فٹ برف جمع ہو چکی ہے جس کے باعث گاڑیوں کی نقل و حرکت ناممکن ہو گئی ہے۔

ٹریفک پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ان سڑکوں پر سفر کرنے کی کوشش نہ کریں جب تک کہ متعلقہ حکام کی طرف سے بحالی کی باضابطہ اطلاع جاری نہ کی جائے۔ محکمے نے کہا کہ موسم بہتر ہوتے ہی سڑکوں کی صفائی اور مرمت کا کام تیز کر دیا جائے گا تاکہ ضروری اشیاء کی ترسیل اور عام ٹریفک بحال ہو سکے۔

Last Updated : October 7, 2025 at 12:00 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU SRINAGAR NATIONAL HIGHWAYJAMMU SRINAGAR WEATHER UPDATEJK NATIONAL HIGHWAY CLOSEDجموں سری نگر قومی شاہراہ بندJAMMU SRINAGAR HIGHWAY CLOSED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.