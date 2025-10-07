ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں سری نگر قومی شاہراہ بند، متعدد مقامات پر برفباری اور مٹی کے تودے گرنے سے ٹریفک نظام متاثر
جموں سرینگر قومی شاہراہ کو لینڈ سلائیڈنگ اور کیچڑ کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
Published : October 7, 2025 at 10:39 AM IST|
Updated : October 7, 2025 at 12:00 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں مسلسل بارش اور برفباری کے باعث وادی اور جموں کے درمیان زمینی رابطہ ایک مرتبہ پھر منقطع ہو گیا ہے۔ ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹر کی جانب سے منگل کی صبح 6 بج کر 30 منٹ پر جاری تازہ ترین ٹریفک اپ ڈیٹ کے مطابق جموں سری نگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) کو مٹی کے تودے گرنے، پتھروں کے کھسکنے اور کیچڑ کے باعث متعدد مقامات پر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔
محکمہ کے مطابق رامبن، مہر، کیفیٹی موڑ، پنتھیال اور بانہال کے درمیان کئی مقامات پر بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ اور شوٹنگ اسٹونز کی اطلاع ہے، جس سے شاہراہ پر ٹریفک بحالی کا کام متاثر ہوا ہے۔ حکام کے مطابق بحالی کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے، تاہم مزید پتھر گرنے کے خدشے کے پیش نظر ٹریفک کو بحال کرنا فی الحال ممکن نہیں ہے۔
اسی طرح مغل روڈ، سونمرگ۔سری نگر۔گمری (ایس ایس جی) روڈ اور سنتھن ٹاپ روڈ بھی تازہ برفباری کے باعث بند ہیں۔ ان مقامات پر دو سے تین فٹ برف جمع ہو چکی ہے جس کے باعث گاڑیوں کی نقل و حرکت ناممکن ہو گئی ہے۔
ٹریفک پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ان سڑکوں پر سفر کرنے کی کوشش نہ کریں جب تک کہ متعلقہ حکام کی طرف سے بحالی کی باضابطہ اطلاع جاری نہ کی جائے۔ محکمے نے کہا کہ موسم بہتر ہوتے ہی سڑکوں کی صفائی اور مرمت کا کام تیز کر دیا جائے گا تاکہ ضروری اشیاء کی ترسیل اور عام ٹریفک بحال ہو سکے۔
مزید پڑھیں:
سنتھن ٹاپ پر برفباری جاری، احتیاطی طور پر سنتھن کشتواڑ سڑک ٹریفک کے لئے بند
کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری، سیاح محظوظ
جموں ڈویژن میں موسم کا الرٹ جاری، تعلیمی ادارے بند، ماتا ویشنو دیوی کی یاترا معطل