ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں سرینگر قومی شاہراہ آج بھی بند
جموں سرینگر ہائی وے گذشتہ سات دنوں سے بند ہے۔ تاہم آج موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے کھولا جا سکتا ہے۔
Published : September 9, 2025 at 11:27 AM IST
جموں: جموں۔سرینگر نیشنل ہائی وے مسلسل ساتویں روز بھی ٹریفک کی آمدورفت کے لیے بند ہے۔ اس کے باعث ہزاروں گاڑیاں مختلف مقامات پر درماندہ ہیں جب کہ کٹرہ سے ماتا ویشنو دیوی یاترا بھی مسلسل 14 ویں دن معطل رہی۔ اودھمپور کے تھرد علاقے میں بارش اور بار بار ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ سے بحالی کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور 250 میٹر طویل شاہراہ مکمل طور پر بہہ گئی۔
نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے حکام نے بتایا کہ متاثرہ حصے کو ازسرنو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ کل چھ بڑے پتھروں کو بلاسٹ کرکے ہٹایا گیا اور تین دیگر کو کھود کر نکالا گیا، تاہم بارش نے کام سست کر دیا۔ اگر موسم میں تبدیلی آئی تو ٹریفک جزوی طور پر بحال ہونے کا امکان ہے۔
انتظامیہ نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے بتایا کہ جکھینی سے بلی نالہ کے درمیان کوئی ٹریفک موومنٹ کی اجازت نہیں ہے، جبکہ نگروٹہ کے مقام پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ چار ہزار سے زائد گاڑیاں کٹھوعہ، سانبہ، جموں، اودھمپور، رام بن اور وادی میں درماندہ ہیں، جن میں ضروری سازوسامان لے جانے والے ٹرک بھی شامل ہیں۔ فوج اور مقامی رضا کار متاثرہ ڈرائیوروں کو راشن اور کھانا فراہم کر رہے ہیں۔
اگرچہ مغل روڈ پر ٹریفک رواں دواں ہے مگر دیگر اہم شاہراہیں، بشمول کٹرہ۔ریاسی روڈ، اب بھی بند ہیں۔ مسلسل بندش سے وادی کشمیر کو سپلائی لائن شدید متاثر ہوئی ہے اور مقامی آبادی کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔
مزید پڑھیں: جموں سرینگر قومی شاہراہ کی بندش سے کشمیر کی باغبانی کو بھاری نقصان
محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند روز میں کسی بڑی موسمی سرگرمی کی توقع نہیں ہے۔ محکمہ نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ 9 ستمبر سے کھیتی باڑی اور دھان کی کٹائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ تاہم کمزور علاقوں میں بوسکھلن اور پتھروں کے گرنے کے خدشے کے پیش نظر لوگوں کو احتیاط برتنے اور دریا کناروں سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔