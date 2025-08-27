جموں: جموں و کشمیر میں مانسون کی غیر معمولی تباہی دیکھنے میں آئی ہے۔ جموں میں بدھ کی صبح 8.30 بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹوں میں 380 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو آبزرویٹری قائم ہونے کے بعد 1910 کے بعد شہر میں اب تک کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ ہے۔
محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان نے بتایا، اودھم پور میں اسی 24 گھنٹے کی مدت میں سب سے زیادہ 630 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے 31 جولائی 2019 کے سب سے زیادہ 342 ملی میٹر بارش کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ گئی، ۔
جموں کو اپنی پہلی آبزرویٹری 1910 میں ملی اور 24 گھنٹے کی مدت کا سب سے زیادہ ریکارڈ 272.6 ملی میٹر کا تھا جس کا تجربہ 9 اگست 1973 کو ہوا تھا۔ اس سے قبل شہر میں تقریباً ایک صدی قبل 5 اگست 1926 کو 24 گھنٹے کی سب سے زیادہ 228.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔
اتفاق سے جموں اور ادھم پور میں اگست کے مہینے میں اوسط بارش بالترتیب 403.1 ملی میٹر اور 418 ملی میٹر ہے۔
کٹرا، ریاسی ضلع میں ماتا ویشنو دیوی یاترا پر جانے والے عقیدت مندوں کے بیس کیمپ میں بھی 24 گھنٹے کی بارش 284 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی جس کے بعد جنوبی کشمیر میں 183.4 ملی میٹر (بھدرواہ) اور 85.4 (کوکرناگ) اور 83.2 (قاضی گنڈ) ریکارڈ کی گئی۔
جموں ڈویژن میں منگل سے بارش سے متعلقہ واقعات میں 41 لوگوں کی جانیں گئیں اور سینکڑوں دیگر زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 34 یاتری بھی شامل ہیں جو ماتا ویشنو دیوی کے راستے میں مٹی کے تودے گرنے سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔
جموں و کشمیر کے دونوں صوبوں میں شدید بارشوں، سیلابی ریلوں نے معمولات زندگی مفلوج کر دی ہے۔ جموں خطے میں کم از کم پانچ ہزار افراد کو ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا گیا۔ وہیں جنوبی کشمیر میں جہلم اور اس کی معاون ندیوں میں بڑھتے پانی کے پیش نظر اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔
