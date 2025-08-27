ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں میں 1910 کے بعد سے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش کا ریکارڈ کی گئی - JAMMU RAIN

جموں میں بارش نے 1910 کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یہاں 24 گھنٹوں میں 380 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔

Eجموں میں 1910 کے بعد سے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش کا ریکارڈ بنا
جموں میں 1910 کے بعد سے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش کا ریکارڈ بنا (PTI)
author img

By PTI

Published : August 27, 2025 at 11:44 PM IST

2 Min Read

جموں: جموں و کشمیر میں مانسون کی غیر معمولی تباہی دیکھنے میں آئی ہے۔ جموں میں بدھ کی صبح 8.30 بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹوں میں 380 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو آبزرویٹری قائم ہونے کے بعد 1910 کے بعد شہر میں اب تک کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ ہے۔

محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان نے بتایا، اودھم پور میں اسی 24 گھنٹے کی مدت میں سب سے زیادہ 630 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے 31 جولائی 2019 کے سب سے زیادہ 342 ملی میٹر بارش کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ گئی، ۔

جموں کو اپنی پہلی آبزرویٹری 1910 میں ملی اور 24 گھنٹے کی مدت کا سب سے زیادہ ریکارڈ 272.6 ملی میٹر کا تھا جس کا تجربہ 9 اگست 1973 کو ہوا تھا۔ اس سے قبل شہر میں تقریباً ایک صدی قبل 5 اگست 1926 کو 24 گھنٹے کی سب سے زیادہ 228.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔

اتفاق سے جموں اور ادھم پور میں اگست کے مہینے میں اوسط بارش بالترتیب 403.1 ملی میٹر اور 418 ملی میٹر ہے۔

کٹرا، ریاسی ضلع میں ماتا ویشنو دیوی یاترا پر جانے والے عقیدت مندوں کے بیس کیمپ میں بھی 24 گھنٹے کی بارش 284 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی جس کے بعد جنوبی کشمیر میں 183.4 ملی میٹر (بھدرواہ) اور 85.4 (کوکرناگ) اور 83.2 (قاضی گنڈ) ریکارڈ کی گئی۔

جموں ڈویژن میں منگل سے بارش سے متعلقہ واقعات میں 41 لوگوں کی جانیں گئیں اور سینکڑوں دیگر زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 34 یاتری بھی شامل ہیں جو ماتا ویشنو دیوی کے راستے میں مٹی کے تودے گرنے سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔

جموں و کشمیر کے دونوں صوبوں میں شدید بارشوں، سیلابی ریلوں نے معمولات زندگی مفلوج کر دی ہے۔ جموں خطے میں کم از کم پانچ ہزار افراد کو ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا گیا۔ وہیں جنوبی کشمیر میں جہلم اور اس کی معاون ندیوں میں بڑھتے پانی کے پیش نظر اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں: جموں و کشمیر میں مانسون کی غیر معمولی تباہی دیکھنے میں آئی ہے۔ جموں میں بدھ کی صبح 8.30 بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹوں میں 380 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو آبزرویٹری قائم ہونے کے بعد 1910 کے بعد شہر میں اب تک کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ ہے۔

محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان نے بتایا، اودھم پور میں اسی 24 گھنٹے کی مدت میں سب سے زیادہ 630 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے 31 جولائی 2019 کے سب سے زیادہ 342 ملی میٹر بارش کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ گئی، ۔

جموں کو اپنی پہلی آبزرویٹری 1910 میں ملی اور 24 گھنٹے کی مدت کا سب سے زیادہ ریکارڈ 272.6 ملی میٹر کا تھا جس کا تجربہ 9 اگست 1973 کو ہوا تھا۔ اس سے قبل شہر میں تقریباً ایک صدی قبل 5 اگست 1926 کو 24 گھنٹے کی سب سے زیادہ 228.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔

اتفاق سے جموں اور ادھم پور میں اگست کے مہینے میں اوسط بارش بالترتیب 403.1 ملی میٹر اور 418 ملی میٹر ہے۔

کٹرا، ریاسی ضلع میں ماتا ویشنو دیوی یاترا پر جانے والے عقیدت مندوں کے بیس کیمپ میں بھی 24 گھنٹے کی بارش 284 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی جس کے بعد جنوبی کشمیر میں 183.4 ملی میٹر (بھدرواہ) اور 85.4 (کوکرناگ) اور 83.2 (قاضی گنڈ) ریکارڈ کی گئی۔

جموں ڈویژن میں منگل سے بارش سے متعلقہ واقعات میں 41 لوگوں کی جانیں گئیں اور سینکڑوں دیگر زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 34 یاتری بھی شامل ہیں جو ماتا ویشنو دیوی کے راستے میں مٹی کے تودے گرنے سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔

جموں و کشمیر کے دونوں صوبوں میں شدید بارشوں، سیلابی ریلوں نے معمولات زندگی مفلوج کر دی ہے۔ جموں خطے میں کم از کم پانچ ہزار افراد کو ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا گیا۔ وہیں جنوبی کشمیر میں جہلم اور اس کی معاون ندیوں میں بڑھتے پانی کے پیش نظر اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU RECORD RAINFALLJAMMU RAIN DEATH TOLLجموں میں ریکارڈ بارشجموں میں بارش سے ہلاکتیںJAMMU RAIN

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.