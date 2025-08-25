ETV Bharat / jammu-and-kashmir

مسلسل بارشوں کے سبب جموں خطے میں صورتحال کشیدہ بنی ہوئی ہے۔ جموں پٹھانکوٹ شاہراہ ٹریفک کے لیے ابھی بھی بند ہے۔

جموں - پٹھانکوٹ شاہراہ دوسرے روز بھی بند
جموں - پٹھانکوٹ شاہراہ دوسرے روز بھی بند (فوٹو: اے این آئی)
August 25, 2025

جموں (عامر تانترے) : جموں خطے میں وقفے وقفے سے ہوئی بارشوں نے لوگوں کو سخت پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ بارش کے باعث خطے کے کئی علاقوں میں املاک کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ جموں - پٹھانکوٹ قومی شاہراہ، سحرکھڈ (ضلع کٹھوعہ) پر لوگیٹ پل کو نقصان پہنچنے کے بعد مسلسل دوسرے روز بھی ٹریفک کے لیے بند رہی۔ اس دوران ٹریفک کو سرحدی علاقوں کی طرف موڑ دیا گیا، لیکن وہاں بھی پانی جمع ہونے سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں مشکلات پیش آئیں۔

بارش کے سبب ٹریفک ڈائیورژن
نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) نے بتایا کہ یہ نقصان 17 اور 18 اگست کی درمیانی شب بادل پھٹنے کے نتیجے میں آنے والے سیلابی ریلے کے سبب ہوا، جس سے پل کی بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ حکام کے مطابق 23 اور 24 اگست کو ہوئی موسلا دھار بارش اور طغیانی نے سحرکھڈ کے کئی حصے مزید متاثر کیے جس کے سبب حکام کو ٹریفک کو متبادل راستوں پر منتقل کرنا پڑا۔

اتھارٹی نے مزید کہا ہے کہ یہ نقصان صرف غیر معمولی بارش اور طوفانی سیلاب کی وجہ سے ہوا ہے اور صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پل کی مرمت اور ٹریفک کی بحالی کا کام بارش تھمنے کے بعد ہی ممکن ہوگا۔

دوسری جانب، بارش کے نتیجے میں جموں شہر کے کئی علاقوں، جن میں جانی پور، روپ نگر اور جیول شامل ہیں، میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ بس اسٹینڈ جموں کے قریب ایک چھوٹا پل بھی ٹوٹ گیا جس سے لوگوں کو آمد و رفت میں دشواری ہو رہی ہے۔

ریلوے اور نیشنل ہائی وے
ریلوے حکام نے بتایا کہ چکّی ریلوے پل کے قریب مٹی کھسکنے کے باوجود ریل ٹریفک متاثر نہیں ہوا اور صورتحال پر سی سی ٹی وی اور عملے کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جاری ہے۔ البتہ سرینگر - جموں شاہراہ پر ٹریفک معمول کے مطابق جاری رہا اور ٹریفک پولیس حکام صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔

