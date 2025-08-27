سرینگر، جموں (عامر تانترے، میر فرحت): جموں و کشمیر کے دونوں صوبوں میں شدید بارشوں، سیلابی ریلوں نے معمولات زندگی مفلوج کر دی ہے۔ جموں خطے میں کم از کم پانچ ہزار افراد کو ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا گیا۔ وہیں جنوبی کشمیر میں جہلم اور اس کی معاون ندیوں میں بڑھتے پانی کے پیش نظر اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ادھر، گرمائی دارالحکومت سرینگر کے راج باغ علاقے کے گلی کوچوں میں پانی داخل ہوا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی ندی نالوں میں پانی کی سطح میں کمی واقع ہو رہی ہے جو کہ کافی خوش آئند ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایکس گریشیا کا اعلان کیا
وزیر اعلیٰ عمر عند اللہ نے گزشتہ دو دنوں میں ماتا ویشنو دیوی میں لینڈ سلائیڈنگ اور جموں و کشمیر میں سیلاب سے متعلقہ دیگر واقعات میں جانیں گنوانے والوں کے لواحقین کے لیے 6 لاکھ روپے (ایس ڈی آر ایف سے 4 لاکھ روپے اور چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے 2 لاکھ روپے) کی ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ شدید زخمیوں کو 1 لاکھ روپے اور معمولی زخمیوں کو 50,000 روپے دیئے جائیں گے۔ مزید برآں، چیف منسٹر نے ریلیف، بحالی اور بحالی کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ڈپٹی کمشنر کو 10 کروڑ روپے کی ایڈوانس جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔
جنوبی کشمیر کے نشیبی علاقے زیر آب
اننت ناگ کے بعض نشیبی علاقوں میں گلی کوچوں سمیت دکانوں اور رہائشی مکانات بھی زیرِ آب آ گئے ہیں۔ یہاں ایک افسوسناک واقعے میں دو افراد بجلی کے کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے، جبکہ مقامی انتظامیہ نے پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی مدد سے درجنوں خانہ بدوشوں اور پھنسے ہوئے افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ ضلع کولگام کے کنڈی وارہ علاقے میں ایک پل ٹوٹ گیا اور کئی سڑکیں اور بجلی کے کھمبے بھی تباہ ہوئے۔
راج باغ میں پانی داخل، لوگوں میں خوف
سرینگر کے راج باغ جیسے حساس اور نشیبی علاقوں میں بھی پانی داخل ہوا ہے تاہم سرکاری محکموں کا کہنا ہے کہ فی الحال کوئی بڑا سیلابی خطرہ نہیں کیونکہ جہلم اور معاون ندیوں میں پانی کی سطح کم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ وہیں شہر میں 49 ڈی واٹرنگ پمپ نصب کیے گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم نے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند رکھنے کا اعلان کیا ہے جبکہ صحت و میڈیکل اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔
جموں خطے میں حالات سنگین
دوسری جانب جموں خطے میں صورتحال زیادہ سنگین رہی، جہاں اب تک تین درجن کے قریب افراد ہلاک جبکہ درجنوں ڈھانچے تباہ ہو گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے مطابق پانچ ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے اور فوج، این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف ریسکیو آپریشنز میں مصروف ہیں۔ سنہا کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں بجلی، پانی اور مواصلات بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور اس بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔
کشتواڑ میں ہزاروں نفوس متاثر
صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع کشتواڑ کے واڑوَن علاقے میں موسلادھار بارش کے بعد آنے والے فلیش فلڈ سے ایک ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق 30 مکانات مکمل طور پر بہہ گئے جبکہ 70 سے زائد کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ وہیں سیلابی ریلوں کی وجہ سے کھڑی فصلیں تباہ اور درجنوں مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا کہ انتظامیہ اب تک متاثرہ گاؤں تک نہیں پہنچ سکی ہے۔
ہلاکتیں
ڈوڈہ ضلع میں اب تک چار افراد بارش اور طغیانی کے باعث ہلاک ہوئے ہیوں کٹرہ میں ویشنو دیوی کے راستے پر لینڈ سلائیڈنگ میں متعدد یاتری لقمہ اجل بن گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ہلاک ہوئے یاتریوں کے اہل خانہ کے لیے شرائن بورڈ کی جانب سے چار لاکھ جبکہ حکومت کی جانب سے پانچ لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔
ادھر، جموں میں 24 گھنٹوں کے دوران اگست کی تاریخ کی سب سے زیادہ بارش (380 ملی میٹر) ریکارڈ کی گئی۔ شدید بارشوں کے باعث سرینگر - جموں قومی شاہراہ، جموں-پٹھانکوٹ ہائی وے اور دیگر کئی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ بیشتر ریل گاڑیاں بھی منسوخ ہوئیں، صرف دو ٹرینیں محدود مسافروں کے ساتھ نکالی جا سکیں۔ وہیں منگل کی دوپہر سے موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بھی متاثر ہیں۔ گرچہ بدھ کو انٹرنیٹ خدمات جزوی طور بحال ہوئیں جس سے لوگوں نے کچھ حد تک راحت کی سانس لی۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی
گرچہ موسم میں بہتری آئی ہے تاہم محکمہ موسمیات نے 29 اگست کے بعد دوبارہ شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے جس کے سبب انتظامیہ نے سبھی متعلقہ محکمہ جات کو الرٹ پر رکھا ہے۔