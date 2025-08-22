انصاف تو ملا وہ بھی سود سمیت، مگر انصاف کا انتظار کرنے والے ہی نہ رہے

سرینگر: تقریباً 40 سال کی طویل جد و جہد کے بعد، سرینگر کی ایک مقامی عدالت نے 1985 کے ایک بم دھماکے میں ہلاک ہوئے نوجوان مکینک کے خاندان کو معاوضہ دیے جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ ’’ریاستی حکام عوامی مقامات پر شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں ناکام رہے ہیں۔‘‘
سیکنڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، سرینگر، سواتی گپتا نے 20 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں حکم دیا کہ 22 سالہ اویس احمد شاہ کے خاندان کو 3.24 لاکھ روپے کا معاوضہ، 8 فیصد سالانہ سود کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اویس احمد شاہ 14 اکتوبر 1985 کو ایک زور دار دھماکے کے نتیجے میں شدید زخمی ہونے کے بعد فوت ہو گئے تھے، یہ دھماکہ سرینگر کے مشہور ’’رادھا تھیٹر‘‘ میں ہوا تھا۔
20 اگست کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں جج گپتا نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ’’اگر حکومت کی کسی ایجنسی یا محکمے کو کسی ایسے عوامی مقام پر جہاں لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، امن و امان اور سیکیورٹی برقرار رکھنے کا کام سونپا گیا ہو اور اس کے لیے داخلہ فیس بھی لیا جا رہا ہو، تو ایسی ایجنسی یا محکمہ اپنی ذمہ داری اور فرائض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔
یہ فیصلہ یکطرفہ طور پر سنایا گیا کیونکہ حکومت کی طرف سے برسوں تک اس مقدمے میں کوئی قابل ذکر نمائندگی نہیں کی گئی۔ یہ سرینگر کی عدالتوں میں چلنے والے سب سے طویل سول مقدمات میں سے ایک ہے، جس کا آغاز مئی 1986 میں شاہ کے والد محمد یوسف شاہ کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے سے ہوا تھا۔ یوسف شاہ نے 3.84 لاکھ روپے کے ہرجانے کا مطالبہ کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ریاستی اداروں کی غفلت کو ٹھہرایا تھا۔
یوسف شاہ نے 1998 میں اپنی موت تک ایک دہائی سے زائد عرصے تک مقدمہ لڑا۔ ان کے بعد ان کی بیوہ خدیجہ اور ان کے بچوں نے مقدمہ جاری رکھا۔ خاندان نے عدالت کو بتایا کہ اویس جو ایک ماہ میں 700-800 روپے کما رہے تھے، اپنے خاندان کے واحد کفیل تھے اور ان کی اچانک موت نے انہیں بے سہارا کر دیا۔
حکومت نے اس دعوے کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ دھماکہ دہشت گردی کا ایک عمل تھا جو ’ہولی وار فائٹرز‘ نامی تنظیم نے کیا تھا اور اس طرح یہ ریاستی کنٹرول سے باہر تھا۔ حکام نے زور دیا کہ انہوں نے مقام کو محفوظ بنانے کے لیے ’’ہر ممکن قدم‘‘ اٹھایا تھا۔
تاہم، جج گپتا نے اس دفاع کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے لکھا، ’’قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اس طرح کا موقف بے بسی اور غیر موثریت کی تصویر پیش کرتا ہے، جس کا عوام کے اعتماد پر منفی اثر پڑتا ہے۔‘‘
عدالت کے ریکارڈ میں پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی گواہیاں شامل ہیں جنہوں نے دھماکے کی رات کے واقعات بیان کیے۔ ایک گواہ فاروق احمد ریشی نے عدالت کو بتایا کہ جب 13 اکتوبر 1985 کی شام تقریباً 8:45 بجے دھماکہ ہوا تو وہ نمائش گاہ کے اندر ہی موجود تھے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ شاہ شدید زخمی تھے اور انہیں SKIMS ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ اگلے دن صبح کو فوت ہو گئے۔
فیصلے میں بم کی اصلیت پر توجہ دینے کے بجائے، عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے عوامی اجتماعات میں ’’مکمل حفاظت‘‘ فراہم کرے جنہیں وہ خود منعقد کرتی ہے اور ان سے منافع کماتی ہے۔
