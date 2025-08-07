کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو

کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں جاری انکاؤنٹر کے دوران جموں کشمیر پولیس نے عوام دوست کارروائی کے تحت انکاؤنٹر سائٹ کے نزدیک رہائش پزیر لوگوں خاص کر خواتین، بزرگوں اور بچوں سمیت درجنوں مریضوں کو ایک کامیاب آپریشن کے دوران بحفاظت محفوظ مقامات تک پہنچایا۔
کولگام پولیس کا کہنا ہے کہ اکہال علاقے میں رہائش پذیر مریضوں، بزرگوں کو محفوظ مقامات تک منتقلی کا کام جاری ہے۔ جہاں ایک جانب کولگام ضلع اکہال علاقے میں حفاظتی اہلکاروں اور ملی ٹنٹس کے ساتھ تصادم جاری ہے وہیں دوسری جانب مقامی باشندوں کو محفوظ مقامات کی اور روانہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اکہال علاقے میں جاری سیکیورٹی صورتحال کے بیچ عوامی تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کولگام پولیس نے ایک فوری اور متاثر کن ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے۔ ریسکیو کیے گئے افراد نے اس کولگام پولیس کے اس عوام دوست اقدام کی ستائش کی۔ وہیں انہوں نے انکاؤنٹر کے فوری طور پر ختم ہونے کی امید ظاہر کی تاکہ لوگ واپس اپنے اپنے علاقوں کی طرف لوٹ سکیں۔
یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے جمعہ کو کولگام ضلع کے اکہال جنگلات میں سیکورٹی فورسز کو ملی ٹنٹس کے چھپے ہونے کی خفیہ اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد پولیس، فوج اور سی آر پی ایف نے مشترکہ آپریشن شروع کیا جو آج ساتویں روز بھی جاری رہا۔ فورسز کا کہنا ہے کہ اب تک دو ملی ٹنٹس ہلاک کیے گئے ہیں اور آپریشن کے دوران چھ فوجی اہلکار بھی زخمی ہو گئے ہیں۔
