Essay Contest 2025

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو - KULGAM ENCOUNTER RESCUE

کولگام انکاؤنٹر کے دوران پولیس نے عوام دوست کارروائی انجام دیتے ہوئے درجنوں مریضوں، خواتین اور بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔

کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو
کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 7, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)

کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں جاری انکاؤنٹر کے دوران جموں کشمیر پولیس نے عوام دوست کارروائی کے تحت انکاؤنٹر سائٹ کے نزدیک رہائش پزیر لوگوں خاص کر خواتین، بزرگوں اور بچوں سمیت درجنوں مریضوں کو ایک کامیاب آپریشن کے دوران بحفاظت محفوظ مقامات تک پہنچایا۔

کولگام پولیس کا کہنا ہے کہ اکہال علاقے میں رہائش پذیر مریضوں، بزرگوں کو محفوظ مقامات تک منتقلی کا کام جاری ہے۔ جہاں ایک جانب کولگام ضلع اکہال علاقے میں حفاظتی اہلکاروں اور ملی ٹنٹس کے ساتھ تصادم جاری ہے وہیں دوسری جانب مقامی باشندوں کو محفوظ مقامات کی اور روانہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اکہال علاقے میں جاری سیکیورٹی صورتحال کے بیچ عوامی تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کولگام پولیس نے ایک فوری اور متاثر کن ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے۔ ریسکیو کیے گئے افراد نے اس کولگام پولیس کے اس عوام دوست اقدام کی ستائش کی۔ وہیں انہوں نے انکاؤنٹر کے فوری طور پر ختم ہونے کی امید ظاہر کی تاکہ لوگ واپس اپنے اپنے علاقوں کی طرف لوٹ سکیں۔

کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو
کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)

یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے جمعہ کو کولگام ضلع کے اکہال جنگلات میں سیکورٹی فورسز کو ملی ٹنٹس کے چھپے ہونے کی خفیہ اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد پولیس، فوج اور سی آر پی ایف نے مشترکہ آپریشن شروع کیا جو آج ساتویں روز بھی جاری رہا۔ فورسز کا کہنا ہے کہ اب تک دو ملی ٹنٹس ہلاک کیے گئے ہیں اور آپریشن کے دوران چھ فوجی اہلکار بھی زخمی ہو گئے ہیں۔

کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو
کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. کولگام انکاؤنٹر ساتویں روز میں داخل، اب تک دو ملی ٹنٹ ہلاک، آپریشن جاری

کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)

کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں جاری انکاؤنٹر کے دوران جموں کشمیر پولیس نے عوام دوست کارروائی کے تحت انکاؤنٹر سائٹ کے نزدیک رہائش پزیر لوگوں خاص کر خواتین، بزرگوں اور بچوں سمیت درجنوں مریضوں کو ایک کامیاب آپریشن کے دوران بحفاظت محفوظ مقامات تک پہنچایا۔

کولگام پولیس کا کہنا ہے کہ اکہال علاقے میں رہائش پذیر مریضوں، بزرگوں کو محفوظ مقامات تک منتقلی کا کام جاری ہے۔ جہاں ایک جانب کولگام ضلع اکہال علاقے میں حفاظتی اہلکاروں اور ملی ٹنٹس کے ساتھ تصادم جاری ہے وہیں دوسری جانب مقامی باشندوں کو محفوظ مقامات کی اور روانہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اکہال علاقے میں جاری سیکیورٹی صورتحال کے بیچ عوامی تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کولگام پولیس نے ایک فوری اور متاثر کن ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے۔ ریسکیو کیے گئے افراد نے اس کولگام پولیس کے اس عوام دوست اقدام کی ستائش کی۔ وہیں انہوں نے انکاؤنٹر کے فوری طور پر ختم ہونے کی امید ظاہر کی تاکہ لوگ واپس اپنے اپنے علاقوں کی طرف لوٹ سکیں۔

کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو
کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)

یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے جمعہ کو کولگام ضلع کے اکہال جنگلات میں سیکورٹی فورسز کو ملی ٹنٹس کے چھپے ہونے کی خفیہ اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد پولیس، فوج اور سی آر پی ایف نے مشترکہ آپریشن شروع کیا جو آج ساتویں روز بھی جاری رہا۔ فورسز کا کہنا ہے کہ اب تک دو ملی ٹنٹس ہلاک کیے گئے ہیں اور آپریشن کے دوران چھ فوجی اہلکار بھی زخمی ہو گئے ہیں۔

کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو
کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے مریضوں، خواتین اور بچوں کو کیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. کولگام انکاؤنٹر ساتویں روز میں داخل، اب تک دو ملی ٹنٹ ہلاک، آپریشن جاری

For All Latest Updates

TAGGED:

RRESCUE OPERATION KULGAM POLICEKASHMIR ENCOUNTER POLICE RESCUERESCUE DURING KULGAM ENCOUNTERKASHMIR ENCOUNTER RESCUE OPKULGAM ENCOUNTER RESCUE

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.