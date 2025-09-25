ETV Bharat / jammu-and-kashmir

تین نابالغوں کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی، وسطی کشمیر میں ملزم گرفتار

وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں رونما ہوئے انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعے نے لوگوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑا دی ہے۔

Published : September 25, 2025 at 5:20 PM IST

بڈگام (عارف بشیر) : وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں جموں کشمیر پولیس نے بیروہ قصبے سے ایک شخص کو تین نابالغوں، جن میں ایک کمسن بچی بھی شامل ہے، کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔

یہ شرمناک واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب متاثرین میں سے ایک کے والدین نے پولیس اسٹیشن بیروہ میں ملزم کے خلاف جنسی زیادتی کی شکایت درج کرانے کے بعد ملازم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ بیروہ پولیس کے مطابق ملزم نے مبینہ طور پر دو لڑکوں اور ایک لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، پولیس ذرائع کے مطابق تینوں کم عمر نابالغ ہیں۔

پولیس اسٹیشن بیروہ میں اس ضمن میں متعلقہ دفعات کے تحت ایک ایف آئی آر زیر نمبر 134/2025 درج کر لی گئی ہے، ایف آئی آر میں بچوں کے جنسی جرائم سے تحفظ (POCSO) ایکٹ کی دفعہ 5 اور 6، اور بھارتیہ نیا سنہتا (BNS) کی دفعہ 351(2) اور 65(2) بھی شامل ہیں۔

ایک پولیس افسر نے بتایا: ’’ملزم زیر حراست ہے۔ اس کی عمر کی تصدیق کی جا رہی ہے اور ثبوت و شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ حقائق مکمل طور پر سامنے آنے کے بعد سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔‘‘

ادھر، اس واقعے سے بیروہ میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگوں نے ملزم کو ’’مثالی سزا‘‘ دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ’’مستقبل میں اس طرح کے گھناؤنے جرائم کا کوئی بھی مرتکب نہ ہو۔‘‘

