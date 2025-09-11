ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: ’ڈی ایڈکشن سینٹر‘ کیلئے میڈیکل کونسل کی رجسٹریشن لازمی، صدر میڈیکل کونسل
جموں وکشمیر میڈیکل کونسل کے صدر نے کشمیر میں ڈرگ ڈی ایڈکشن سنٹرز شروع کیے جانے کے حوالہ سے کلیدی نکات پر گفتگو کی۔
سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر میڈیکل کونسل کے صدر کا کہنا ہے کہ ملک کی کسی بھی ریاست یا یونین ٹیریٹری سے جو بھی ڈاکٹر جموں وکشمیر میں پریکٹس یا خاص کر کوئی ماہر نفسیات نجی ڈی ایڈیکشن سنیٹر کھولنے کی غرض سے آئے گا اس کے پاس جموں وکشمیر میڈیکل کونسل (جے کے ایم سی) کی رجسٹریشن لازمی ہونی چائیے۔ ’’بغیر رجسٹریشن کے نہ تو وہ سرکاری یا نجی طور پریکٹس انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ منشیات کی روکتھام کے لیے کوئی ڈی ایڈیکشن مرکز شروع کر سکتا ہے۔‘‘
ان باتوں کا اظہار جموں وکشمیر میڈیکل کونسل کے صدر ڈاکٹر محمد سلیم خان نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ جموں وکشمیر میڈیکل کونسل نے پہلے ہی ان ڈاکٹروں کی رجسٹریشن کو لازم قرار دیا ہے جو کہ باہر سے جموں وکشمیر کے کسی بھی نجی یا سرکاری اسپتال میں کام کرنے کے متمنی ہوں۔ خان کے مطابق: ’’ان ماہر نفسیات کے لیے بھی کونسل نے رجسٹریشن لازم قرار دی ہے، جو کہ کشمیر میں منشیات کی لت چھڑانے کے لیے ڈرگ ڈی ایڈیکشن مرکز قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔‘‘
ماضی کے تلخ واقعات
خان نے مزید کہا کہ اس سے قبل کئی ڈاکٹر صاحبان جموں و کشمیر میں اس حوالہ سے پریکٹس کرتے تھے تاہم کونسل میں رجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے وہ مریضوں کا غلط علاج و معالجہ بھی کرتے تھے اور اپنے پیشے کا غلط استعمال بھی۔ ان کے مطابق ’’کئی ’معالجوں‘ کی ڈگریاں بھی جعلی پائی گئیں، ایسے میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ باہر کے کالجوں/ یونیورسٹیز سے فارغ ہوکر جو بھی ڈاکٹر یہاں پریکٹس کے لیے آئے گا، اس کے پاس جموں وکشمیر میڈیکل کونسل کی رجسٹریشن لازمی ہونی چائیے، تاکہ کونسل کے پاس مذکورہ ڈاکٹروں کا ریکارڈ موجود رہے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران ڈکٹر محمد سلیم نے کہا کہ اب چونکہ ملک کی کئی ریاستوں سے ایسے ماہر نفسیات جموں وکشمیر میں خاص کر وادی کشمیر میں نجی ڈرگ ڈی ایڈیکشن سنیٹر قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس حوالے سے کونسل کو کئی درخواستیں بھی موصول ہوئی ہیں، ایسے میں جموں وکشمیر میڈیکل کونسل نے ان کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا ہے اور بغیر کونسل کی رجسٹریشن اور پولیس ویریفیکیشن کے، یہاں پر کسی قسم کا منشیات مخالف سینٹر نہیں کھولا جا سکتا ہے۔
رجسٹریشن کا منشا
خان کا دعویٰ ہے کہ ’’اس اقدام سے نہ صرف ان مذکورہ سینٹرز کی نگرانی آسان ہوگی کہ کیا وہ قواعد و ضوابط کے تحت کام رہے ہیں؟ بلکہ نشہ چھڑانے کے لیے دی جانی والی ادویات کے غلط ممکنہ استعمال کو بھی روکا جاسکتا ہے۔‘‘
ڈاکٹر محمد سلیم نے مزید کہا کہ اس قدم کا مقصد نشے کے علاج کے حساس شعبے میں کام کرنے والے پریکٹیشنرز کے درمیان احتساب اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔وہیں ’’نشہ کی لت چھڑانے کے مراکز کا غلط استعمال نہ صرف صحت یابی میں رکاوٹ ہے بلکہ منشیات کے استعمال کے بحران کو مزید بڑھانے کا خطرہ بھی ہے۔ ان نئے اقدامات کا مقصد مریضوں کی حفاظت اور طبی طریقہ کار کو منظم کرنا ہے۔‘‘
غیر منظم نسخے
انہوں نے مزید کہا کہ جموں وکشمیر میڈیکل کونسل نے مرکز کے زیر انتظام خطے میں نشہ آور اور سائیکوٹراپک مادوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے نجی ڈی ایڈکشن کلینک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تازہ ہدایات جاری کی ہیں، جس میں بیپرینورفائن نالکسون(Buprenorphine-Naloxone) اور اسی طرح کی دیگر ادویات کے غیر منظم نسخے اور تقسیم کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’اس طرح کے طرز عمل سے صحت عامہ اور حفاظت کو براہ راست خطرہ لاحق ہے جس میں سخت مداخلت کی ضرورت ہے۔‘‘
سنٹرز کے لیے قواعد
واضح رہے کونسل کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ’’صحت عامہ کے وسیع تر مفاد میں نشے سے نجات کے علاج اور Buprenorphine-Naloxone اور دیگر نشہ آور سائیکو ٹراپک مادوں کے نسخوں کو منظم باقاعدہ کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، تاکہ نشے کی لت کے علاج کا عمل بہتر طریقے سے چل سکے۔
جے کے ایم سی نے اب کونسل کے ساتھ مستقل رجسٹریشن کے خواہاں کسی بھی پریکٹیشنر کے لیے خاص طور پر نشے سے بچاؤ کا علاج فراہم کرنے یا تجویز کرنے، نشہ آور یا سائیکو ٹراپک مادوں کی فراہمی کے مقصد کے لیے حلف نامہ جمع کروانا لازمی قرار دے دیا ہے۔ جبکہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ حلف نامہ، جوڈیشل مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس کے سامنے حلف لیا جانا چاہیے جو کہ کونسل کے وضع کردہ فارمیٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔
