ادھم پور، جموں (اے این آئی): جموں و کشمیر میں لوگوں کو اس سال بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ جیسی قدرتی آفات سے کافی جدوجہد کرنی پڑی۔ اتوار کو ادھم پور میں جموں سری نگر ہائی وے پر بالینلا کے قریب بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے ایک پٹرول پمپ ملبے تلے دب گیا۔ پٹرول پمپ کے مالک جے پال سنگھ جموال نے بتایا کہ یہ واقعہ شام ساڑھے چھ سے سات بجے کے قریب پیش آیا۔ جموال نے اے این آئی کو بتایا، 'یہ واقعہ شام 7 بجے کے قریب پیش آیا۔ قریب کے پہاڑ میں شگاف پڑ گیا۔ جس کی وجہ سے پٹرول پمپ پر لوڈ بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ سارا حادثہ اسی لیے پیش آیا۔'
جموال نے مزید دعویٰ کیا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس نے کہا، 'کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ہم سب دیکھ سکتے تھے کہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے پہلے ہی سارا سامان نکال لیا تھا۔ شفٹ والے لڑکے بھی ایک طرف چلے گئے تھے۔ ہم نے اپنی فروخت بھی روک دی تھی اور ٹینکرز بھی روک لیے تھے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی یہاں آئی کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی کچھ اسٹاک پڑا تھا۔'
فائر ڈپارٹمنٹ تیار، لینڈ سلائیڈنگ اب بھی جاری
اس کے علاوہ فائر آفیسر سنیل نے بتایا کہ کال ملتے ہی فائر ڈپارٹمنٹ پٹرول پمپ پر پہنچ گیا۔ سنیل نے اے این آئی کو بتایا، 'صبح سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ ہم نے یہاں ایک بڑا لینڈ سلائیڈ دیکھا، جس کی وجہ سے پہاڑی گر گئی۔ یہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم ایک پٹرول پمپ کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اب بھی جاری ہے۔'
راج ناتھ سنگھ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ
دریں اثنا، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اتوار کو راج بھون میں حکام کے ساتھ جموں و کشمیر کے کچھ حصوں میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ بھی موجود تھے۔ یہ جائزہ میٹنگ سنگھ کے جموں کے ایک سرکاری اسپتال میں کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے واقعے میں زخمی ہونے والوں سے ملنے اور زخمیوں کی حالت دریافت کرنے کے بعد ہوئی۔ انہوں نے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے پر ڈاکٹروں کی تعریف کی۔
مٹی کا تودہ گرا، گاڑیوں کی آمد ورفت مشکل
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی موجودگی میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ تمام مریض خطرے سے باہر ہیں اور ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ سنگھ نے کہا، 'میں بھی موقع پر جانا چاہتا تھا، لیکن خراب موسم کی وجہ سے وہاں جانا ممکن نہیں تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں مٹی کا تودہ گر گیا ہے، اس لیے گاڑیوں کا وہاں پہنچنا مشکل تھا۔
نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس
انہوں نے مزید کہا، 'تمام مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ میں اس میڈیکل کالج کے تمام ڈاکٹروں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پوری لگن کے ساتھ تمام زخمیوں کی دیکھ بھال کی اور سب کی حالت ٹھیک ہے۔' بادل پھٹنے کا واقعہ کشتواڑ میں 14 اگست کو مچل ماتا یاترا کے دوران پیش آیا۔
اس میں 60 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ بادل پھٹنے سے یاترا کے دوران سیلاب آیا جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور بہت سے لوگ ہلاک ہوئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف)، اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف)، جموں و کشمیر پولیس، سی آئی ایس ایف، ہندوستانی فوج اور مقامی انتظامیہ کی ٹیمیں بچاؤ کاموں میں مصروف تھیں۔