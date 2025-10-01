ETV Bharat / jammu-and-kashmir

شہدا کی قربانیوں کی توہین ناقابل برداشت: ایل جی منوج سنہا

لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شہید اہلکاروں کی توہین کرنے والوں کو وارننگ دی اور سخت کارروائی کا انتباہ کیا۔

لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 1, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اُن افراد کے خلاف سخت انتباہ جاری کیا ہے جو جموں و کشمیر میں دہشت گردی مخالف کارروائیوں میں مارے گئے سکیورٹی اہلکاروں کے بارے میں منفی رائے ظاہر کرتے ہیں۔

سنہا نے کہا: ’’یہ سرزمین جموں و کشمیر پولیس، فوج اور نیم فوجی دستوں کے شہداء کے خون اور قربانیوں سے سیراب ہے۔ جو لوگ علیحدگی پسندوں اور دہشت گردوں کی زبان بولتے ہیں، وہ ان قربانیوں کی توہین اور شہدا کی روح کو مجروح کرتے ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔‘‘

لیفٹیننٹ گورنر ان باتوں کا اظہار سرینگر میں منعقدہ 20ویں جموں و کشمیر پولیس مارٹیر میموریل فٹبال ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے خطاب کے دوران جموں و کشمیر پولیس کی بے لوث خدمات اور عظیم قربانیوں کو ناقابل فراموش قرار دیتے ہوئے کہا: ’’جموں و کشمیر پولیس کے جانبازوں کا خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے ماحول کے قیام میں ان کے کلیدی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔‘‘

یہ ٹورنامنٹ سرینگر کے سنتھیٹک ٹرف گراؤنڈ میں کھیلا گیا جسے جموں و کشمیر پولیس نے اپنے اہلکاروں کی چار دہائیوں پر محیط قربانیوں کی یاد میں منعقد کیا تھا۔ پولیس کے مطابق 1989 میں مسلح تحریک شروع ہونے کے بعد سے ہزاروں اہلکار دہشت گرد مخالف کارروائیوں کے دوران ہلاک ہوئے ہیں۔

یہ جموں و کشمیر پولیس کا 20واں شہدا میموریل فٹبال ٹورنامنٹ تھا جس میں ریاست بھر سے 41 ٹیموں نے شرکت کی، جن میں بارڈر سکیورٹی فورس اور سیما سرکشا بل کی دو ٹیمیں بھی شامل تھیں۔

ایل جی منوج سنہا
ایل جی منوج سنہا (ای ٹی وی بھارت)

ایک پولیس ترجمان نے کہا: ’’اس ٹورنامنٹ کا انعقاد شہدا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ میموریل فٹبال ٹورنامنٹ اب وادی کا ایک باوقار کھیلوں کا ایونٹ بن گیا ہے جو نہ صرف بہادری کی یاد تازہ کرتا ہے بلکہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو پروان چڑھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔‘‘

