کشمیر میں مزید دو سرکاری ملازمین دہشت گردی کے الزام پر برطرف - 2 MORE GOVT EMPLOYEES SACKED

لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے کپوارہ کے دو سرکاری ملازمین کو برطرف کرنے کے ساتھ ہی اب تک چھ 80 ملازمین برطرف کئے گئے ہیں۔

جموں کشمیر میں اب تک 80ملازمین برطرف کیے چا چکے ہیں (علامتی تصویر)
Published : August 22, 2025 at 3:35 PM IST

سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعے کو دو مزید سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ دونوں پر دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔

اس ضمن میں جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق معطل شدگان میں خواجہ خورشید احمد راتھر، جو پیشے سے ٹیچر ہے اور سیاد احمد خان، جو محکمہ پشو پالن میں اسسٹنٹ اسٹاک مین کے طور پر کام کر رہے تھے، شامل ہیں۔ دونوں کا تعلق شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ سے ہے۔

حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر نے دستیاب معلومات اور حقائق کا جائزہ لینے کے بعد اطمینان ظاہر کیا کہ ان کی سرگرمیاں برطرفی کے قابل ہیں۔ آئین ہند کے آرٹیکل 311 کی شق 2 کے تحت ایل جی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ریاست کی سلامتی کے پیش نظر انکوائری کے بغیر ملازمین کو نوکریوں معطل کر سکے۔

پچھلے چھ برسوں میں اب تک لگ بھگ 80 سرکاری ملازمین کو اسی آئینی شق کے تحت ایل جی نے نوکریوں سے برطرف کیا ہے۔ ایل جی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ افراد مبینہ طور پر ’’ملک مخالف سرگرمیوں‘‘ میں ملوث تھے۔

قابل ذکر یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی وعدوں میں کہا تھا کہ اقتدار میں آنے پر ان ملازمین کے کیسز کا جائزہ لے کر بحالی پر غور کیا جائے گا۔ تاہم یونین ٹیریٹری کے موجودہ نظام میں پولیس اور خفیہ ادارے براہِ راست لیفٹیننٹ گورنر کو رپورٹ کرتے ہیں، نہ کہ وزیرِ اعلیٰ کو۔ اس ماڈل کے تحت ایل جی کو خفیہ ایجنسیز کی رپورٹس کی بنیاد پر براہ راست ملازمین کو برطرف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

ایل جی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ’’دہشت گردی اور اس کے معاون ڈھانچوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی‘‘ کا حصہ ہے۔

