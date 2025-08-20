گاندربل: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کو سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر، تولہ مولہ کیمپس گاندربل میں نئے تعمیر شدہ ایڈمنسٹریٹیو بلاک اور ایمفی تھیٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ’’بھارت نمایاں ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اس سفر میں اساتذہ اور طلبا کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے تاکہ ’وکست بھارت 2047‘ کے ہدف کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔‘‘
منوج سنہا نے کہا کہ ملک کو ’’سب چلتا ہے‘‘ والے رویے سے باہر نکل کر علمی معیشت میں تبدیل ہونا ہوگا۔ ان کے مطابق ’’ترقی کا اصل ماڈل انسانی وسائل کی تخلیق پر مبنی ہونا چاہیے جس میں اختراع، تحقیق اور سیکھنے کے جدید مواقع فراہم کیے جائیں۔‘‘ انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے پرانے نصاب میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے بین الشعبہ جاتی کورسز کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’یہ نہ صرف طلبا کی تخلیقی صلاحیت اور مہارتوں کو پروان چڑھاتے ہیں بلکہ انہیں سماجی و اخلاقی ذمہ داریوں سے بھی روشناس کرتے ہیں۔‘‘
اس موقع پر سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں حال ہی میں تعینات اساتذہ کے لیے سات روزہ تعارفی پروگرام کا بھی آغاز کیا گیا۔ تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ، ڈی آئی جی سنٹرل کشمیر رینج راجیور پانڈے، ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل جتن کشور سمیت اساتذہ اور طلبا کی خاصی تعداد موجود تھی۔
