راجوری میں لینڈ سلائیڈنگ اور شدید بارش کی وجہ سے سڑک کو نقصان پہنچا
جموں و کشمیر کے لوگ اس سال شدید بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ جیسی آفات سے دوچار ہیں۔ راجوری میں سڑک کھسک گئی
Published : September 16, 2025 at 12:34 PM IST
راجوری: جموں وکشمیر کے ضلع راجور میں حال ہی میں تعمیر کی گئی 32 کلومیٹر لمبی کوٹرنکا-خواس سڑک گزشتہ دو ہفتوں سے مسلسل موسلادھار بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بری طرح سے تباہ ہو گئی ہے۔ یہ سڑک، جو 2023-24 میں بنائی گئی ہے، کوٹرنکا سب ڈویژن اور خواس تحصیل کے درمیان ایک اہم رابطہ سڑک کے طور پر کام کرتی تھی۔
تاہم یہ راستہ گزشتہ 15 دنوں سے مکمل طور پر منقطع ہے۔ جس سے علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس خلل نے روزمرہ کی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق طلباء سکول نہیں جا پا رہے ہیں۔ بیماروں کو طبی مراکز تک پہنچانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ بہت سے دیہاتی ضروری خدمات تک رسائی کے لیے 15 سے 20 کلومیٹر پیدل چلنے پر مجبور ہیں۔
زمین دھنس نے کی وجہ سے سڑکوں کی تعمیر نو کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ راجوری ضلع کے بدھل گاؤں میں رہنے والے جتیندر شرما نے منگل کو اے این آئی کو بتایا، 'یہاں سڑک گزشتہ 15 دنوں سے بند ہے۔ سیلاب کی وجہ سے سڑک کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سڑک سے بہت سی دوسری سڑکیں جڑی ہوئی ہیں۔ جس کی وجہ سے بزرگ اور سکول کے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے کوئی سڑک کی مرمت کے لیے نہیں آیا۔ ہماری درخواست ہے کہ سڑک کو بحال کیا جائے۔'
کچھ حصوں میں زمین کی کمی نے بحران کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس نے بڑے علاقوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کم از کم سات مکانات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دو منزلہ مکان اپنی اصل جگہ سے تقریباً 50 میٹر نیچے کھسک گیا ہے۔ تاہم، یہ اب بھی سیدھا کھڑا ہے۔ ایسے واقعات سے علاقہ مکینوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
کوٹرنکا کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (اے ڈی سی) دلمیر چودھری کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ اشیائے خوردونوش اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنا کر بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ ریلیف اور معاوضہ فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
اہلکار کے مطابق متاثرہ خاندانوں کے لیے معاوضے کی فائلیں تیار کی جا رہی ہیں جنہیں جلد حتمی شکل دے دی جائے گی۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری جواب دینے کے لیے پورے علاقے کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔
دریں اثنا، پونچھ میں مینڈھر سب ڈویژن کے کالابان گاؤں کے تقریباً 400 مکینوں کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے کیونکہ مسلسل بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے کئی مکانات میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ حکام، ایک مقامی این جی او کے ساتھ مل کر، بے گھر خاندانوں کو امدادی سامان اور ضروری اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ انتظامیہ نے کالابن کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے رہائشیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جگہ خالی کردیں۔