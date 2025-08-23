ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر حکومت نے جماعت اسلامی، ایف اے ٹی سے منسلک 215 اسکولوں کو قبضے میں لیا - JK GOVT JAMAAT SCHOOL TAKEOVER

انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ ان اسکولوں کا انتظام اب متعلقہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس اور ڈپٹی کمشنرز کی نگرانی میں ہوگا۔

جموں و کشمیر حکومت نے جماعت اسلامی، ایف اے ٹی سے منسلک 215 اسکولوں کو قبضے میں لیا
جموں و کشمیر حکومت نے جماعت اسلامی، ایف اے ٹی سے منسلک 215 اسکولوں کو قبضے میں لیا (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 23, 2025 at 7:24 AM IST

سری نگر: جموں و کشمیر حکومت نے جمعہ کے روز کالعدم جماعت اسلامی (JeI) اور اس کی ملحقہ فلاح عام ٹرسٹ (FAT) سے مبینہ طور پر وابستہ 215 اسکولوں کی انتظامی کمیٹیوں کو اپنے قبضے میں لینے کا حکم دیا۔

2025 کے حکومتی حکم نمبر JK(Edu) -578 کے مطابق، یہ فیصلہ انٹیلی جنس ایجنسیوں کی جانب سے ان منفی رپورٹوں کے بعد کیا گیا ہے جنہوں نے ان اداروں کو کالعدم تنظیم سے بالواسطہ یا بلاواسطہ تعلق کے طور پر شناخت کیا۔

حکم نامے میں کہا گیا ہے، اس طرح کے 215 اسکولوں کی انتظامی کمیٹیوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے یا ان کی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعہ منفی رپورٹ دی گئی ہے۔

انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ ان اسکولوں کا انتظام اب متعلقہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس اور ڈپٹی کمشنرز کی نگرانی میں ہوگا۔ انہیں مناسب تصدیق کے بعد نئی کمیٹیوں کی تجویز دینے کا کام سونپا گیا ہے۔

آرڈر میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ان اسکولوں میں داخلہ لینے والے طلباء کے تعلیمی مستقبل کو متاثر نہیں کیا جانا چاہیے۔ ضلعی مجسٹریٹس کو محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ساتھ مشاورت سے ایسے اقدامات کرنے کو کہا گیا ہے جو قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق معیاری تعلیم کو یقینی بنائیں۔

عہدیداروں نے بتایا کہ یہ اقدام جموں و کشمیر اسکول ایجوکیشن رولز 2010 کی دفعات کے تحت کیا گیا ہے، جو 2018 کے ایس آر او 292 اور 2022 کے ایس او 177 کے مطابق ہے۔

215 اسکولوں میں سے 53 بارہمولہ میں، 37 اننت ناگ میں، 36 کپواڑہ میں، 22 پلوامہ میں، 20 بڈگام میں، 16 کولگام میں، 15 شوپیاں میں، گاندربل اور بانڈی پورہ میں چھ چھ، اور چار سری نگر میں ہیں۔

جماعت اسلامی پر 2019 میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت پابندی عائد کردی گئی تھی، حکام نے اس گروپ پر خطے میں دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگایا تھا۔ ایف اے ٹی، جو جموں و کشمیر میں اسکولوں کا نیٹ ورک چلاتی ہے، اس تنظیم کے ساتھ مبینہ روابط کی وجہ سے بھی جانچ پڑتال کی زد میں آئی ہے۔

