کشمیر، جائز طریقے پر سلیکٹ ہونے کے باوجود نوکریاں ’افسر شاہی‘ میں الجھ گئیں
چار برس بعد بھی کلاس چہارم کے امیدواروں کی تقرری التوا کا شکار۔ حکام ’بزنس رولز نہ ہونے‘ کا بہانہ بنا رہے ہیں۔
Published : September 26, 2025 at 8:54 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں بڑھتی بے روزگاری کے بیچ، سینکڑوں تعلیم یافتہ نوجوان جو چار برس قبل سروسز سلیکشن بورڈ (جے کے ایس ایس بی) کے ذریعے کلاس چہارم سرکاری نوکریوں میں منتخب ہوئے تھے، آج تک تقرری کے منتظر ہیں۔ حکام ’بزنس رولز کی عدم موجودگی‘ کو تاخیر کی وجہ قرار دیکر اپنا پلو جھاڑ رہے ہیں۔
سروسز سلیکشن بورڈ نے یہ اسامیاں 2020 میں مشتہر کی تھیں اور انتخابی عمل اکتوبر 2021 میں مکمل ہوا تھا۔ طویل جانچ پڑتال کے بعد 2023 میں امیدواروں کو کلیئرنس ملی لیکن معاملہ اس وقت پھر الجھ گیا جب ان کی فائلیں از سر نو توثیق کے لیے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ (جی اے ڈی) کو بھیجی گئیں۔ امیدواروں کا الزام ہے کہ ’’جی اے ڈی نے فائلوں کو گزشتہ ایک سال سے روک رکھا ہے۔‘‘
متاثرہ امیدواروں کا کہنا ہے کہ تاخیر نے انہیں نہ صرف روزگار سے محروم کر رکھا ہے بلکہ شدید ذہنی دباؤ میں بھی مبتلا کر دیا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی سے ملاقات اور یقین دہانی کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔
ایک سابق بیوروکریٹ نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ’’فائل کلرک سطح پر نہیں اٹکتی، اسے کمشنر، وزیر اعلیٰ یا ایل جی آفس تک جانا ہوتا ہے۔ بزنس رولز کی کمی کا بہانہ درست نہیں۔‘‘
یاد رہے کہ 2019 کے بعد جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ نے ایل جی کے اختیارات طے کیے لیکن منتخب حکومت کے بزنس رولز واضح نہیں کیے۔ اکتوبر 2024 میں حکومت نے بزنس رولز تیار کر کے ایل جی منوج سنہا کو بھیجے لیکن مئی میں انہوں نے اعتراضات کے ساتھ فائل واپس کر دی۔
این سی ترجمان تنویر صادق کے مطابق ایل جی نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں جن پر کام جاری ہے اور جلد وضاحت سامنے آئے گی۔
