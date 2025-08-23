ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر حکومت نے سرینگر میں اسمبلی اجلاس طلب کرنے کی سفارش کی - ASSEMBLY SESSION IN SRINAGAR

عمر عبداللہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کے فیصلوں کو منظوری کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کو روانہ کیا جائے گا۔

موجودہ حکومت نے پہلا اسمبلی اجلاس جموں میں منعقد کیا تھا
موجودہ حکومت نے پہلا اسمبلی اجلاس جموں میں منعقد کیا تھا (فائل فوٹو: پی ٹی آئی)
By Mir Farhat Maqbool

Published : August 23, 2025 at 12:42 PM IST

سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کی کابینہ نے اسمبلی کا دوسرا اجلاس آئندہ ماہ کے آخر میں سرینگر میں منعقد کیے جانے کی سفارش کی۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کیا گیا جس میں وزراء نے سرکاری ملازمین کے لیے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں دو فیصد اضافے کی بھی منظوری دی۔

یہ اسمبلی اجلاس 20 ستمبر کے آس پاس شروع ہوگا اور سرینگر میں نئی حکومت کا یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ اجلاس دفاتر کو دربار مو کے تحت جموں منتقل کیے جانے سے قبل منعقد ہوگا۔ دربار مو ایک صدی سے بھی زائد ایک قدیم روایت ہے جسے ایل جی انتظامیہ نے دفعہ 370کی تنسیخ کے بعد ختم کر دیا تھا تاہم موجودہ حکومت نے اسے دوبارہ شروع کیا ہے۔

ذرائع کے مطابق کابینہ کے ایجنڈے میں - اسمبلی اجلاس کی مدت اور تاریخ تجویز کرنا، ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافہ، اور متعدد ترقیاتی معاملات شامل تھے، جن میں سیاحت کے فروغ پر بھی زور دیا گیا۔ کابینہ کے فیصلے اب منظوری کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کو بھیجے جائیں گے۔

گزشتہ برس معرض وجود میں آئی یہ حکومت گزشتہ برس اکتوبر میں ہی سرینگر میں پہلا کابینہ اجلاس منعقد کر چکی ہے جس میں ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ عمر عبداللہ نے یہ قرارداد دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کو بھی پیش کی تھی۔ تاہم، ریاستی اختیارات کے حوالے سے حکومت کو تاحال مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے تحت لیفٹیننٹ گورنر کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار باقی ہے۔

