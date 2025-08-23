سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کی کابینہ نے اسمبلی کا دوسرا اجلاس آئندہ ماہ کے آخر میں سرینگر میں منعقد کیے جانے کی سفارش کی۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کیا گیا جس میں وزراء نے سرکاری ملازمین کے لیے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں دو فیصد اضافے کی بھی منظوری دی۔
یہ اسمبلی اجلاس 20 ستمبر کے آس پاس شروع ہوگا اور سرینگر میں نئی حکومت کا یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ اجلاس دفاتر کو دربار مو کے تحت جموں منتقل کیے جانے سے قبل منعقد ہوگا۔ دربار مو ایک صدی سے بھی زائد ایک قدیم روایت ہے جسے ایل جی انتظامیہ نے دفعہ 370کی تنسیخ کے بعد ختم کر دیا تھا تاہم موجودہ حکومت نے اسے دوبارہ شروع کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق کابینہ کے ایجنڈے میں - اسمبلی اجلاس کی مدت اور تاریخ تجویز کرنا، ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافہ، اور متعدد ترقیاتی معاملات شامل تھے، جن میں سیاحت کے فروغ پر بھی زور دیا گیا۔ کابینہ کے فیصلے اب منظوری کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کو بھیجے جائیں گے۔
گزشتہ برس معرض وجود میں آئی یہ حکومت گزشتہ برس اکتوبر میں ہی سرینگر میں پہلا کابینہ اجلاس منعقد کر چکی ہے جس میں ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ عمر عبداللہ نے یہ قرارداد دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کو بھی پیش کی تھی۔ تاہم، ریاستی اختیارات کے حوالے سے حکومت کو تاحال مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے تحت لیفٹیننٹ گورنر کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار باقی ہے۔
