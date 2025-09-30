ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کسانوں کے لیے ریاستی معاضہ ناکافی، حکومت کی نگاہیں نئی دہلی کے معاوضہ پر
قدرتی آفات خصوصی سیلابی صورتحال کے بعد متاثرہ کسانوں کے لیے SDRFمعاوضے کو حکومت خود ناکافی قرار دے رہی ہے۔
Published : September 30, 2025 at 3:12 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے گزشتہ ہفوں سیلابی صورتحال سے ہوئی تباہی کے بعد مرکزی حکومت سے باز آبادکاری کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق زرعی اور باغبانی شعبے کو سیلابی صورتحال کے پیش نظر ریاستی ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ (SDRF) کے تحت دئے جانے والے معمولی معاوضے سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے۔
جموں کشمیر میں اگست اور ستمبر میں آنے والی قدرتی آفات میں ایک سو سے زائد افراد ہلاک ہوئے جبکہ کئی لاپتہ ہیں۔ ان آفات نے وادی اور جموں کے وسیع علاقوں کو متاثر کیا۔ سرکاری تخمینے کے مطابق بارش کے پانی سے 1400 ہیکٹر زرعی و باغبانی زمین متاثر ہوئی، جس سے فصلوں حتی کہ میوہ جات کو بھی شدید نقصان پہنچا۔
رپورٹ کے مطابق صرف باغبانی شعبے میں 12.6 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، جبکہ چار اضلاع - شوپیان، پلوامہ، کولگام اور اننت ناگ میں 200 ہیکٹر اراضی پر باغات تباہ ہوئے۔ اسی طرح دھان کی 12000 ہیکٹر اراضی متاثر ہوئی، جس سے لگ بھگ 85 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔
تاہم ایس ڈی آر ایف قواعد کے مطابق باغبانی کو محض 60 لاکھ اور زراعت کو 16 کروڑ روپے کا معاوضہ ملے گا۔ محکموں کے مطابق یہ رقم اصل نقصانات کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے کہا کہ حکومت ہر ضلع سے تفصیلات جمع کر رہی ہے اور مرکز کو مکمل رپورٹ بھیج کر ریلیف پیکج مانگا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پیکج میں انفراسٹرکچر، سڑکوں سمیت دیگر نقصانات بھی شامل ہوں گے۔ اسمبلی کا آئندہ اجلاس ریلیف اور بحالی کے معاملے پر خاصا ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس اور اپوزیشن اس معاملے پر حکومت کو گھیرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
