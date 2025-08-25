ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر، سرکاری مواصلات کے لیے واٹس ایپ اور پین ڈرائیوز پر پابندی - JK GOVT BANS PEN DRIVE WHATSAPP

جموں و کشمیر حکومت نے سائبر سکیورٹی اقدامات، ڈیٹا چوری کو روکنے کے لیے واٹس ایپ، پین ڈرائیوز کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔

سرکاری مواصلات کے لیے جموں کشمیر کے افسران کو واٹس ایپ اور پین ڈرائیوز سے دور رہنے کی ہدایت (فائل فوٹو)
By Mir Farhat Maqbool

Published : August 25, 2025 at 8:59 PM IST

سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے سرکاری مواصلات کے لیے واٹس ایپ اور پین ڈرائیوز (USB Drives) کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ’’یہ فیصلہ سائبر سکیورٹی کو مستحکم بنانے اور حساس معلومات کو لیک ہونے سے بچانے کے لیے لیا گیا ہے۔‘‘

کمشنر، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ، ایم راجو نے اس ضمن میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں سبھی سرکاری محکمہ جات کے مازمین سے ’’صرف ’گَو ڈرائیو‘ (GOV Drive) نامی کلاؤڈ بیسڈ سسٹم پر سرکاری دستاویز کا تبادلہ ‘‘ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

جاری کیے گئے حکمنامے میں ایم راجو نے کہا ہے کہ ’’واٹس ایپ یا غیر محفوظ پلیٹ فارمز جیسے iLovePDF کے ذریعے حساس فائلوں کا استعمال یا ترسیل سختی سے ممنوع ہے۔‘‘

ایم راجو نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ ’’جموں و کشمیر میں سائبر سکیورٹی کو مزید بہتر بنانے، حساس سرکاری معلومات کو محفوظ رکھنے اور ڈیٹا چوری، وائرس یا غیر مجاز رسائی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے سرکاری آلات (Devices) پر پین ڈرائیوز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندی سیول سیکریٹریٹ جموں اور سرینگر سمیت تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر دفاتر اور دیگر سرکاری محکموں پر یکساں طور پر لاگو ہوگی۔‘‘

یہ اقدامات ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب ’’آپریشن سندور‘‘ کے دوران بھارت کو بڑے سائبر حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حکومت نے اس کے بعد سائبر سکیورٹی سے متعلق جامع رہنما اصول جاری کیے، جن میں نجی ای میلز اور ".com" یا ".org" جیسے پرائیویٹ ڈومینز پر چلنے والی ویب سائٹس پر پابندی بھی قابل ذکر ہے۔

مرکزی وزیر برائے توانائی منوہر لال کھٹر نے رواں سال جولائی میں پہلی بار یہ اعتراف کیا تھا کہ صرف ایک دن میں دو لاکھ سائبر حملے ناکام بنائے گئے۔ حکومتی ہدایت میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی حساس معلومات صرف محفوظ چینلز کے ذریعے ہی شیئر کی جائیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی۔

