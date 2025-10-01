ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’کشمیری نوجوانوں سے کھیل کے میدان نہ چھینیں‘: محبوبہ مفتی کا سکیورٹی فورسز کو انتباہ
محبوبہ مفتی نے سیکورٹی ایجنسیز سے فوری طور پر کھیل کے میدانوں کو کھیل سرگرمیوں کے لیے بحال کیے جانے کی اپیل کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 1, 2025 at 2:24 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے سکیورٹی فورسز سے ’’کشمیری نوجوانوں سے کھیل کے میدان نہ چھیننے اور عوامی مقامات کو سکیورٹی تنصیبات میں تبدیل کرنے کا سلسلہ بند‘‘ کرنے کی اپیل کی ہے۔ محبوبہ کے مطابق اس طرح نوجوانوں کو تفریحی اور سماجی سرگرمیوں سے محروم کرنا طویل مدتی منفی نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔
محبوبہ مفتی نے سرینگر کے دو اور بارہمولہ ضلع کے ایک کھیل میدان کا ذکر کیا جو بقول ان کے فوج، پولیس اور سی آر پی ایف نے گھیر رکھا ہے یا انہیں اپنے استعمال کے لیے محفوظ و مخصوص کر رکھا ہے، حالانکہ یہ مقامات کئی دہائیوں سے مقامی نوجوانوں کے کھیل کود اور عوامی اجتماعات کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔
انہوں نے پائین شہر کے چھتہ بل علقے کے ’تبیلہ گراؤنڈ‘ اور برزلہ کے ایم ای ٹی اسکول گراؤنڈ کا دورہ کیا اور مقامی باشندوں اور پارٹی کارکنوں سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا: ’’کھیل کے یہ میدانوں کو یہاں کے نوجوان برسوں سے کھیل کود کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنے حالیہ ’من کی بات‘ پروگرام میں کشمیری نوجوانوں کی کھیلوں میں شمولیت کو سراہا۔ یہ میدان سماجی لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ شادی بیاہ، جنازوں اور دیگر تقریبات کے لیے عوام ان ہی گراؤنڈز کو استعمال میں لاتے ہیں۔‘‘
محبوبہ کے مطابق مقامی باشندوں نے انہیں بتایا کہ فوج اس میدان کو گھیر رہی ہے اور اسے اپنے استعمال میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس سے عوامی رسائی محدود ہو جائے گی۔ انہوں نے سرینگر میں فوج کے کور کمانڈر سے اپیل کی کہ یہ میدان عوام اور نوجوانوں کے لیے ہی مختص رہنے چاہئے۔
انہوں نے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو فوری مداخلت کرنی چاہیے اور فوج سے بات کرنی چاہیے تاکہ یہ میدان عوام کے لیے محفوظ رہیں۔
محبوبہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پولیس نے برزلہ کے ایم ای ٹی گراؤنڈ کو شہدا کی یادگار بنانے کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا ہے جبکہ سی آر پی ایف بارہمولہ کے شیری علاقے میں ایک اور میدان پر قابض ہے۔ ان کے مطابق یہ ایم ای ٹی گراؤنڈ گزشتہ 70 برس سے کھیلوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔
انہوں نے خبردار کیا کہ نوجوانوں سے یہ میدان چھیننے کے سنگین سماجی اثرات مرتب ہوں گے۔ ’’جب آپ نوجوانوں کو مجبور کرتے ہیں، ان کے کھیل کے میدان چھین لیتے ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اگر حکومت نوجوانوں کے لیے جگہ فراہم نہیں کر سکتی تو ہم کس قسم کا مستقبل تعمیر کر رہے ہیں؟ میدان چھین لینا دراصل ایک پوری نسل کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔‘‘
بعد ازاں ایک پوسٹ میں محبوبہ نے لکھا: ’’جنریشن زی (GenZ) کو معاشرتی حاشیے پر دھکیلنا طویل مدتی اور خطرناک نتائج دے سکتا ہے۔ یہ مقامات محض زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ امید، مواقع اور نوجوانوں کے احساسِ وابستگی کے ضامن ہیں۔
