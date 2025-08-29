جموں میں فوج نے ہنگامی بنیادوں پر بیلی برج کی تعمیر شروع کی

جموں: (محمد اشرف گنائی): جموں خطے میں 26 اگست کو توی دریا میں آئے تباہ کن سیلاب نے نہ صرف درجنوں رہائشی بستیوں کو متاثر کیا بلکہ بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ اسی دوران دریا پر قائم ’چوتھے پل‘ (4th Bridge) کا ایک حصہ پانی کے تیز دباؤ کے سبب ڈہہ گیا، جس کے بعد نقل و حمل بری طرح سے متاثر ہوئی۔ اس صورتحال کے پیش نظر بھارتی فوج نے فوری طور پر بیلی برج (Bailey Bridge) کی تعمیر شروع کر دی ہے تاکہ آمد و رفت بحال کی جا سکے۔
ٹریفک پولیس کے مطابق 26 اگست کی شام جب دریا میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی اور پل کا ایک حصہ زمین ڈہہ گیا۔ ٹریفک حکام کے مطابق فی الحال ستواری چوک سے ایشیا کراسنگ کے درمیان صرف ایک طرفہ ٹریفک چل رہا ہے جبکہ فوج اور سول انتظامیہ کے اہلکار مرمت اور متبادل راستے کی بحالی پر کام کر رہے ہیں۔
بھارتی فوج نے سیلاب کے فوراً بعد صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے انجینئرنگ ونگ کو متحرک کیا، اور فوجی کے ماہر انجینئرز اپنی ٹیم سمیت بھاری مشینری کے ساتھ موقع پر پہنچے اور بیلی برج کی تعمیر شروع کی۔ فوجی ذرائع کے مطابق یہ عارضی پل مضبوط اسٹیل ڈھانچے پر قائم کیا جا رہا ہے، جو بوجھ برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ فوج نے کم سے کم وقت میں سڑک کے دونوں کناروں پر بنیادیں مضبوط کرنے، ملبہ ہٹانے اور پل کے حصے جوڑنے کا عمل شروع کیا۔
فوجی کا کہنا ہے کہ اہلکار دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ ٹریفک جلد از جلد بحال ہو سکے۔ فوجی انجینئرنگ کور نے پہلے دریا کے بہاؤ کو قابو میں لانے کے لیے ریت کے تھیلے اور بھاری پتھروں کا استعمال کیا، بعد ازاں پل کی اسمبلی لائن قائم کی گئی جہاں لوہے کے حصوں کو جوڑ کر بیلی برج تیار کیا جا رہا ہے۔ فوجی حکام نے بتایا کہ یہ پل اگلے چند روز میں شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا، جس سے روزانہ ہزاروں افراد کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔
یاد رہے کہ 26 اگست کو جموں خطے میں ریکارڈ بارشوں نے تباہی مچا دی تھی۔ توی دریا میں طغیانی نے گجر نگر، ستواری اور نشیبی علاقوں کے درجنوں گھروں کو اپنی زد میں لے لیا۔ کئی مقامات پر مکانات منہدم ہوئے جبکہ مویشی، گاڑیاں اور گھریلو سامان بھی پانی میں بہہ گیا۔ متاثرہ لوگوں نے شکوہ کیا ہے کہ ’’ابتدائی دنوں میں امدادی کارروائیوں میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔‘‘
توی پر قائم فورتھ برج کے ٹوٹنے سے جموں شہر کے باشندوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ پل روزانہ ہزاروں گاڑیوں کی آمد و رفت کا مرکزی راستہ ہے۔
