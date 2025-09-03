ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جنوبی کشمیر کے رہائشی علاقے پھر زیر آب، لوگوں میں تشویش - SOUTH KASHMIR INUNDATED

اننت ناگ کے کئی رہائشی علاقے ہفتے میں دوسری مرتبہ زیر آب آ گئے ہیں۔

اننت ناگ قصبہ کے کئی رہائشی علاقے زیر آب
اننت ناگ قصبہ کے کئی رہائشی علاقے زیر آب (ای ٹی وی بھارت)
September 3, 2025

اننت ناگ (فیاض لولو) : مسلسل بارشوں کے نتیجے میں جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کئی نشیبی علاقے ایک بار پھر زیر آب آگئے ہیں۔ اننت ناگ قصبہ کے یہ متعدد علاقے گزشتہ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں دوسری بار زیر آب آگئے جس کے سبب لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور شہری انتظامیہ سے نالاں ہیں۔

جنوبی کشمیر کے رہائشی علاقے پھر زیر آب (ای ٹی وی بھارت)

ادھر، ندی نالوں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث رہائشی علاقوں، کھیل کھلیانوں اور رابطہ سڑکوں پر پانی جمع ہوگیا ہے اور عام زندگی بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے۔ قصبہ اننت ناگ کے دانتر، بنگہ ڈار، گونجی واڑہ، اشاجی پورہ، ڈانگر پورہ سمیت کئی رہائشی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے جس کے سبب لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

دانتر، اننت ناگ کے رہائشیوں نے جانی و مالی نقصان کے ممکنہ خدشے پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے انتظامیہ سے فوری طور پر راحت اور بچاؤ کارروائیاں تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کئی کنبوں کو اپنے مکانات چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونا پڑا ہے کیونکہ پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا ہے۔

ای ٹی وی بھارت
رابطہ سڑکوں پر بھی پانی جمع ہو چکا ہے (ای ٹی وی بھارت)

انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ عملہ اور مشینری کو تعینات کر کے صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور متاثرہ علاقوں میں ضروری خدمات کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔ اس دوران لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ہوشیار رہیں اور ندی نالوں یا دیگر آبی مقامات کے قریب جانے سے گریز کریں۔

ای ٹی وی بھارت
اننت ناگ کے کئی رہائشی علاقوں میں ایک ہفتے کے اندر دوسری مرتبہ پانی جمع ہو چکا ہے (ای ٹی وی بھارت)

