ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں سیب کے کاشتکاروں اور تاجروں کو بحران کا سامنا، ٹرانسپورٹرز نے کرایہ دوگنا کر دیا
کشمیرکے سیب کے کسانوں اور تاجروں کا الزام ہے کہ ٹرانسپورٹرز دوگنا کرایہ وصول کر رہے ہیں جس سے ان کا نقصان بڑھ رہا ہے۔
Published : September 21, 2025 at 11:22 PM IST
سری نگر: شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے تین ہفتوں تک بند رہنے کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ کے دوبارہ کھلنے سے کشمیر میں سیب کے کاشتکاروں اور تاجروں کو راحت ملی ہے۔ تاہم، ٹرانسپورٹرز نے مال برداری کی شرح دوگنی کر دی ہے، جس سے نقصانات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ دریں اثنا، جموں و کشمیر حکومت نے کرایوں کو مستحکم کرنے کے لیے روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ٹرکوں کو تعینات کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ مانگ کو پورا کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ٹرک کافی نہیں ہیں۔
کسانوں اور تاجروں کا الزام ہے کہ مال برداری کی بڑھتی ہوئی قیمتیں استحصال سے کم نہیں ہیں۔ شوپیاں کے ایک سیب کاشتکار عبدالباری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "کشمیر سے دہلی جانے والا ایک ٹرک اب سیب کے ایک ڈبے کے لیے 180-200 روپے وصول کر رہا ہے۔ یہ اضافہ نہیں ہے، بلکہ ایسے مشکل حالات میں کاشتکاروں سے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہمارے سیب ہائی وے پر پھنسے ہوئے ٹرکوں میں سڑ جاتے ہیں۔ اب، کلو اور ڈلیشین جیسی اے گریڈ کی اقسام باغات میں پھنس گئی ہیں کیونکہ ہم کرایہ ادا نہیں کر سکتے۔۔"
ہائی وے کو 26 اگست کو لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کشمیر سے جموں جانے والے سیب سے لدے ہزاروں ٹرک پھنس گئے تھے، اور وہ راستے میں ہی سڑ گئے تھے۔ اس بندش کی وجہ سے ٹرکوں کی قلت پیدا ہوگئی، جس سے ٹرانسپورٹرز کو من مانی طور پر کرایہ دوگنا کرنے کا موقع ملا۔
پلوامہ فروٹ منڈی کے صدر جاوید احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "صرف تین دن پہلے، پلوامہ سے دہلی سامان لے جانے کے لیے فی ڈبہ ریٹ 230 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ آج، آر ٹی سی ٹرکوں کی تعیناتی کی وجہ سے یہ 200- 210 روپے تک گر گیا ہے۔ ہماری مارکیٹ سے تقریباً 15 آر ٹی سی ٹرک چل رہے ہیں لیکن ہماری مانگ بہت زیادہ ہے۔"
ایپل فارمرز ایسوسی ایشن (کشمیر) کے صدر ظہور احمد راتھر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "اس میں کوئی شک نہیں کہ تین ہفتے تک ہائی وے کی بندش سے سیب کی قلت پیدا ہوئی، جس کا ٹرانسپورٹروں نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن حکومت نے سیب کی فصل آنے سے پہلے کرایہ کے نرخوں کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ غلط حکمرانی ہے۔"
خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی
زائد اور غیر معقول کرایوں کی شکایات موصول ہونے کے بعد جموں و کشمیر حکومت نے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا اور خصوصی تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔
محکمہ ٹرانسپورٹ کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس سیزن میں کرایہ 100 اور 120 روپے فی کنٹینر کے درمیان ہونا چاہیے۔ کرائے کی فہرستیں جاری کرنے میں محکمے کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "ٹرکوں کی کمی کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ جب کہ قانونی کارروائی ضروری ہے، حقیقی کرایوں میں استحکام ٹرکوں کی آمدورفت میں اضافے سے آئے گا۔ اگر ہائی وے کھلی رہتی ہے اور زیادہ ٹرک آتے ہیں، تو مقابلہ کم ہو جائے گا۔"
157 آر ٹی سی ٹرک تعینات
جموں و کشمیر کے وزیر ٹرانسپورٹ ستیش شرما نے کہا کہ تاجروں اور کاشتکاروں کی مدد کے لیے 157 آر ٹی سی ٹرک تعینات کیے گئے ہیں۔ شرما نے کہا، "ہم سیب کے کاشتکاروں کو درپیش بحران سے پوری طرح واقف ہیں۔ نجی ٹرانسپورٹرز کی اجارہ داری کو توڑنے کے لیے، ہم نے سیب کی نقل و حمل کے لیے مزید 10 ٹن کے 18 ٹرک تعینات کیے ہیں۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کسانوں کو استحصالی طریقوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے۔"
جب کہ پرائیویٹ ٹرک فی ڈبہ 200-230 روپے وصول کرتے ہیں، آر ٹی سی نے کشمیر سے دہلی، ہریانہ اور جالندھر فروٹ منڈیوں تک 90-130 روپے کے درمیان قیمت مقرر کی ہے۔
ان حکومتی مداخلتوں کے باوجود کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک فریٹ چارجز کو کم نہیں کیا جاتا، کشمیر کے سیب کے کاشتکاروں کو دوہرا نقصان ہوگا۔ شوپیاں کے پھلوں کے تاجر ارشاد احمد نے کہا، "جب ٹرانسپورٹرز اس طرح کی قیمت وصول کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں سیب کے کاشتکار ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ نقل و حمل کی زیادہ مانگ کی وجہ سے، ہمیں روزانہ 200 ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں 25 ٹرک فراہم کیے گئے ہیں۔ اس سے مدد ملے گی، لیکن اس سے مال برداری کا استحصال ختم نہیں ہو گا۔"
یہ بھی پڑھیں: