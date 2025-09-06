جی ایس ٹی نظام سے حکومت اور عوام دونوں مستفید ہوئے: عمر عبداللہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے درگاہ حضرتبل میں پیش آئے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے یکجہتی قائم رکھنے کی اپیل کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 6, 2025 at 5:40 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے درگاہ حضرتبل میں قومی نشان (نیشنل ایمبلم) پر ہوئے تنازعے کو ’’افسوسناک اور بدقسمتی‘‘ سے تعبیر کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی مذہبی مقام کا تقدس اور حرمت سب کے لئے یکساں اہمیت رکھتا ہے اور ایسے مقدس مقامات پر امبلم یا کسی بھی غیر متعلقہ علامت کی تنصیب نہ صرف نامناسب ہے بلکہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔
وزیر اعلیٰ نے عوام ’’صبر و تحمل سے کام لینے اور باہمی رواداری کو برقرار‘‘ رکھنے کی اپیل کی ہے تاکہ ’’بھائی چارے اور امن کے ماحول کو کسی بھی طرح سے نقصان نہ پہنچے۔
سیلاب پر وزیر اعلیٰ کا رد عمل
وزیر اعلیٰ نے حالیہ تباہ کن سیلاب کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ’’اس قدرتی آفت نے ریاست کے بیشتر علاقوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ رہائشی مکانات، کھیت کھلیان اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے جس کے نتیجے میں عوام کو بے شمار مشکلات کا سامنا ہے۔‘‘
انہوں نے دعویٰ کیا کہ متاثرہ عوام کو فوری راحت فراہم کرنے کے لئے حکومت سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے، تاہم اس بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصان کے ازالے کے لئے ایک خصوصی مالی پیکیج ناگزیر ہے۔ عمر عبداللہ کے مطابق اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے بھی تعاون کی اپیل کی گئی ہے تاکہ متاثرہ علاقوں میں بحالی کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔
عمر نے کی جی ایس ٹی نظام کی ستائش
عمر عبداللہ نے ریاست میں جی ایس ٹی کے نفاذ سے ’’مثبت اور خوش آئند اثر‘‘ مرتب ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا: ’’اس ٹیکس نظام کے ذریعے ریاست کی معیشت کو ایک نئی سمت ملی ہے اور کاروباری طبقے سمیت عام لوگوں کو بھی اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔‘‘ ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’جی ایس ٹی نے ریاستی محصولات کو مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ تجارت اور معیشت کے مختلف شعبوں کو بھی سہارا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ترقی کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔‘‘
