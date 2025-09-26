ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سونم وانگچک کی گرفتاری ’افسوسناک‘، عمر عبداللہ سمیت کئی سیاسی لیڈران نے کی مذمت
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے علاوہ پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی اور کانگریس لیڈر جی اے میر نے بھی مذمت کی ہے۔
Published : September 26, 2025 at 7:51 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے لداخ کے معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی گرفتاری کو ’’افسوسناک‘‘ قرار دیا ہے۔ پی ڈی پی سمیت کانگریس لیڈران نے بھی وانگچک کی گرفتاری کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔
وزیر اعلیٰ نے چین کی سرحد سے متصل لداخ کی صورتحال کو جموں و کشمیر سے جوڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’’مرکزی حکومت کل سے ہی وانگچک کے تعاقب میں تھی اور یہ قدم متوقع تھا۔‘‘
کارکن وانگچک، جنہوں نے 14 روزہ بھوک ہڑتال کی قیادت کی تھی، کو جمعہ کی دوپہر نیشنل سکیورٹی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت گرفتار کیا گیا۔
لداخ میں پر تشدد مظاہرے
بدھ سے لداخ میں ریاستی درجہ اور آئین ہند کی چھٹی شِق کے تحت خصوصی اختیارات کے مطالبات پر شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران چار افراد ہلاک اور سو کے قریب عام شہری زخمی ہوئے۔ حالات کشیدہ ہونے کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا جبکہ تعلیمی اور تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں۔
عمر عبداللہ نے مرکزی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا: ’’کچھ وعدے لداخی عوام سے بھی کیے گئے تھے، جیسے ہمارے ساتھ۔ لیکن پھر مرکزی سرکار پیچھے ہٹ گئی۔‘‘ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) ریاستی درجے کو اپنی سیاسی طاقت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔
پی ڈی پی لیڈر نے کی مذمت
ادھر، پی ڈی پی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی دختر التجا نے کہا کہ ’’لداخی عوام نے 2019 میں آئینی تبدیلیوں پر خوشی منائی مگر اب خود بی جے پی کے منصوبوں کا شکار ہو گئے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ وانگچک کو کبھی ’’قوم پرست‘‘ قرار دیا جاتا تھا لیکن آج وہ محض پُرامن جدوجہد پر گرفتار ہیں۔
Sonam Wangchuk once a darling of the Indian government hailed as a Nationalist has been arrested for waging a peaceful fight for the people of Ladakh. Really wish Ladakhis had realised BJPs plans to disempower wouldn’t stop with Kashmir. If only instead of celebrating the black…— Iltija Mufti (@IltijaMufti_) September 26, 2025
کانگریس کا موقف
سینئر کانگریس رہنما غلام احمد میر نے گرفتاری کو ’’غیر ضروری‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’وانگچک نے گاندھیائی طریقہ اپنایا، مگر عوامی مطالبات کے جواب میں طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔
