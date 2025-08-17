جموں: جموں و کشمیر کے کٹھوعہ ضلع کے ایک گاؤں کے ایک آٹھ سالہ بچے کو بالآخر اپنی آواز مل گئی جو کہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس کا سہرا فوجی ڈاکٹر کیپٹن سوربھ سالونکھے کو جاتا ہے جن کی مدد نے بچے کی کی زندگی بدل دی۔
دگن ہائی اسکول میں کلاس تین کے طالب علم اکشے شرما کے ناقص ہونٹ اور تالو کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور تین سال کی عمر میں اس کی سرجری ہوئی، لیکن پھر بھی وہ بولنے سے قاصر رہے۔ اس کے والدین، جو بھارتی فوج میں عام مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں، مزید علاج کے متحمل نہیں تھے اور اپنے بیٹے کی آواز سننے کی امید تقریباً چھوڑ چکے تھے۔
اور پھر وقت بدلا۔ دو مہینے پہلے اکشے کو ایک فوجی ڈاکٹر کیپٹن سوربھ سالونکھے کو دکھایا گیا، جو اس علاقے میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے خود اس بچے کو تربیت دینے اور بولنے میں مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا کیونکہ دور دراز واقع اس گاؤں میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔
اگلے آٹھ ہفتوں کے دوران ڈاکٹر نے اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں سے روزانہ دو سے تین گھنٹے اکشے شرما کی رہنمائی کے لیے وقف کیے۔ ڈیفنس پی آر او لیفٹیننٹ کرنل سنیل بارٹوال کے مطابق، تربیت کا آغاز غرارہ کرنے اور زبان اور جبڑے کی مشقوں سے ہوا، اور آہستہ آہستہ ناک اور منہ کی آوازوں میں فرق کرنے، ہونٹ اور تالو کی آوازیں سیکھائی گئی اور آخر میں گلے کی آوازوں کی مشق کرائی گئی۔
کیپٹن سالونکھے نے بتایا کہ انہوں نے گویائی سے محروم اکشے کو آواز دینے کا یہ کام کس طرح انجام دیا کہ تربیت کے اختتام تک یہ بچہ بچوں کی پسندیدہ نظم 'مچھلی جل کی رانی ہے' سنانے کے قابل ہو گیا۔
انہوں نے بتایا کہ "تقریبا ڈیڑھ ماہ پہلے، یہاں کے ایک افسر نے مجھے اکشے سے ملوایا، جو ٹوٹے پھوٹے اور غیر واضح آواز میں بول رہا تھا۔ ابتدائی طور پر میں نے اسے ناک اور گلے کی آوازوں میں فرق کرنا سکھایا۔ پھر آہستہ آہستہ، میں نے اسے ہونٹوں کی آوازیں سکھانی شروع کیں۔ اس کے بعد میں نے اسے انگریزی اور ہندی کے جملوں کی مشق کرانی شروع کی ۔
اکشے کے والدین کے لیے یہ ایک جذباتی لمحہ تھا جب انہوں نے آخر کار اپنے بیٹے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے کہا کہ یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔
خوش ہو کر اکشے کی ماں نے اس معجزاتی بدلاؤ کے لیے فوج کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ "اب وہ بولنے لگا ہے اور اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بڑا ہو کر ایک افسر بنے۔"
اپنے آفیشل ایکس ہینڈل پر پی آر او جموں نے اکشے کے اپنے خاندان اور کیپٹن سالونکھے کے ساتھ خوشگوار لمحات کی تصاویر شیئر کی۔ انہوں نے ''خاموش سپنے، اب بولنگے'' کے عنوان سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں اکشے کے سفر، ڈاکٹر کی کوششوں اور خاندان کے ردعمل کو دستاویز کیا گیا ہے۔
ڈیفنس پی آر او نے کہا، "جو کچھ ایک سپاہی کے مہربانی کے عمل کے طور پر شروع ہوا اس نے پوری کمیونٹی کے لیے امید پیدا کی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ فوج نہ صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو بھی گہرائی سے چھوتی ہے۔"
