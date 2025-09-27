ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر اسمبلی اجلاس 23 اکتوبر کو، حکومت کی ایک سالہ کارکردگی رہے گی زیر بحث
دفعہ 370کی تنسیخ کے بعد جموں کشمیر کا پہلا اسمبلی اجلاس مارچ اپریل میں جموں میں جبکہ ایک روزہ خصوصی اجلاس جولائی میں ہوا تھا۔
Published : September 27, 2025 at 8:52 PM IST
سرینگر: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اکتوبر میں جموں و کشمیر کے اسمبلی اجلاس کو منظوری دے دی ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق اجلاس 23 اکتوبر کی صبح 10 بجے سے شروع ہوگا۔ تمام اراکین کو قواعد و ضوابط کے تحت اجلاس میں شرکت کی ہدایت دی گئی ہے۔
یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں طلب کیا گیا ہے جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی کابینہ نے 13 اکتوبر سے سیشن بلانے کی سفارش کی تھی۔ تاہم حکام کے مطابق اس تاریخ پر اجلاس بلانے سے اراکین کو سوالات جمع کرانے کے لیے محدود وقت ملتا۔
یہ عمر عبداللہ حکومت کے قیام کے بعد اسمبلی کا تیسرا اجلاس ہوگا جو اس کی ایک سالہ تکمیل کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے۔ مارچ - اپریل میں آخری باضابطہ اجلاس جموں میں ہوا تھا، جبکہ جولائی میں پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد سرینگر میں ایک روزہ خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تھا۔
ماہرین کے مطابق اس بار منتخب حکومت اجلاس کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بی جے پی کے سینئر رہنما وکرم رندھاوا نے کہا کہ ان کی توجہ ’’حکومت کی ایک سالہ ناکام کارکردگی پر ہوگی۔‘‘ ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’حکومت نے ترقی پر توجہ دینے کے بجائے ریاستی درجہ کی بحالی پر زور دیا اور برابری سے ریلیف تقسیم کرنے میں ناکام رہی۔‘‘
پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید پارہ کے مطابق ان کی جماعت کا فوکس بھی حکومت کی کارکردگی اور نیشنل کانفرنس کے انتخابی منشور اور بجٹ پر ہوگا، کیونکہ ’’حکومت کی جانب سے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
جموں کشمیر اسمبلی اجلاس: تاریگامی نے سیکورٹی، میڈیا کے کردار پر اٹھائے سوال
پہلگام حملے پر خصوصی اسمبلی اجلاس: اس وقت ریاستی درجہ مانگنا سستی سیاست، عمر عبداللہ