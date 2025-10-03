ETV Bharat / jammu-and-kashmir
خواتین، بچوں اور بزرگوں کے لیے کشمیر اور لداخ ملک کے محفوظ ترین خطے قرار
NCRBرپورٹ کے مطابق 2023 میں خواتین، بچوں اوربزرگوں کے خلاف ملک کے مقابلے جموں و کشمیر اور لداخ میں سب سے کم جرائم رپورٹ ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 3, 2025 at 8:43 PM IST
سرینگر : نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو (این سی آر بی) کی تازہ رپورٹ کے مطابق خواتین، بچوں اور بزرگوں کے خلاف جرائم کے اعتبار سے 2023 میں جموں و کشمیر اور لداخ بھارت کے بڑے شہروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محفوظ خطے قرار پائے ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق ملک کے بڑے میٹروپولیٹن مراکز اب بھی جرائم کی بلند ترین شرح پر ہیں، تاہم شمالی ہند کے ان دو مرکزی زیر انتظام خطوں میں ایسے حساس طبقات کے خلاف جرائم کی شرح نمایاں طور پر کم ہے۔
خواتین کے خلاف جرائم کم
این سی آر بی کے اعداد و شمار میں خواتین کے خلاف جرائم کے معاملے میں بھی بڑی واضح تفریق سامنے آئی ہے۔ جموں و کشمیر میں کل 3,653 کیس درج ہوئے جو کہ فی ایک لاکھ آبادی پر 56.2 بنتے ہیں۔ لداخ میں یہ شرح انتہائی کم رہی جہاں 20 کیس درج ہوئے یعنی فی ایک لاکھ آبادی پر صرف 15.2۔
اس کے برعکس میٹرو شہروں میں یہ شرح کہیں زیادہ رہی۔ ممبئی میں یہ شرح سب سے زیادہ یعنی 85.2 فی ایک لاکھ، دہلی میں 75.8 اور کولکتہ میں 67.9 فی ایک لاکھ رہی۔ پورے ملک میں خواتین کے خلاف جرائم کی شرح 66.2 فی ایک لاکھ ریکارڈ کی گئی جہاں مجموعی طور پر 4,48,211 کیس درج ہوئے۔
بچے زیادہ محفوظ
بچوں کے خلاف جرائم میں بھی یہی رجحان دیکھنے کو ملا۔ پورے بھارت میں 2023 کے دوران 1,77,335 کیس درج ہوئے جن کی شرح 39.9 فی ایک لاکھ رہی۔
تاہم جموں و کشمیر میں صرف 910 کیس درج ہوئے جو فی ایک لاکھ آبادی پر 18.5 بنتے ہیں۔ لداخ میں یہ تعداد صرف سات رہی، یعنی فی ایک لاکھ پر 8.3۔ اس کے مقابلے میں بڑے شہروں میں دہلی نے سب سے زیادہ کیس ریکارڈ کیے۔
بزرگ کم متاثر
بزرگ شہریوں (60 برس یا اس سے زائد عمر) کے خلاف جرائم میں بھی یہی رجحان سامنے آیا۔ ملک بھر میں 2023 کے دوران 27,886 کیس درج ہوئے جن کی شرح 26.9 فی ایک لاکھ رہی۔
جموں و کشمیر میں صرف 129 کیس درج ہوئے جو کہ 14.3 فی ایک لاکھ بنتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لداخ میں پورے سال ایک بھی کیس درج نہیں کیا کیا۔ بڑے شہروں میں دہلی میں 1,361، ممبئی میں 518 جبکہ کولکتہ میں صرف چھ کیس درج ہوئے جو عمومی میٹرو رجحان سے ہٹ کر ہے۔
