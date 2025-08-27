جموں، (پی ٹی آئی): جموں اور سامبا اضلاع میں کئی سیلابی ندیوں کے کناروں اور نشیبی علاقوں سے سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا اور منتقل کا اکم برابر ھاری ہے۔ کیونکہ یہ خطہ موسلادھار بارش کی زد میں آ گیا تھا۔ بھارتی فوج، NDRF، SDRF اور مقامی انتظامیہ نے مصیبت زدوں کی کالوں کا جواب دینے اور ریسکیو کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے جموں شہر کے ملحقہ علاقوں میں پھنسے ہوئے طلباء اور متعدد خاندانوں کو بچانے کے لیے جی جی ایم سائنس کالج کے علاقے میں کشتیاں تعینات کیں۔
ایک اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا، "جموں اور سامبا اضلاع میں سیلاب زدہ ندیوں کے کناروں اور نشیبی پٹیوں سے لوگوں کی بڑی تعداد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ یہ تعداد سینکڑوں میں ہے۔" اطلاعات کے مطابق جموں اور سانبہ کے 20 سے 30 نشیبی علاقے اور کئی علاقے گزشتہ 30 گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے آنے والے سیلابی ریلوں میں ڈوب گئے ہیں۔
گجروں کے مویشی اور کچھ جھونپڑیاں بہہ گئیں
افسر نے بتایا کہ زیادہ تر لوگوں کو پیرکھو، گجر نگر، آر ایس پورہ، نکی توی، بیلی چرن، گورکھ نگر، قاسم نگر، راجیو نگر، شیر کشمیر یونیورسٹی، اکھنور اور پرگوال اور جموں ضلع میں توی ندی کے کنارے سے بچایا گیا ہے۔ انتظامیہ کو اس کے کنٹرول سنٹر پر انخلاء میں مدد کے لیے کالیں آتی رہی ہیں۔ گجروں اور ان کے مویشیوں کو ان کی کچھ جھونپڑیاں اور جانور بہہ جانے کے بعد دریا کے کناروں کے ساتھ محفوظ علاقوں میں منتقل کر دیا گیا۔
پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھی
حکام نے بتایا کہ رائزنگ اسٹار کور کے دستوں نے املی اور ند (سامبا)، کچلے اور سوجن پور (پٹھانکوٹ)، مکورا پٹن، عدالت گڑھ اور گرداس پور میں سیلاب سے متاثرہ دیہاتیوں کو بچایا۔ فوجیوں نے جموں کے گڑھی گڑھ، شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (SKUAST)، سوہنجانہ اور منگو چک علاقوں سے بھی شہریوں کو بچایا۔ آر ایس پورہ میں مسلسل بارش کی وجہ سے اندرا نگر کے بلول نالہ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی۔
وسیع پیمانے پر انسانی امداد اور ڈیزاسٹر ریلیف
مقامی سب ڈویژنل مجسٹریٹ انورادھا ٹھاکر نے پھنسے ہوئے خاندانوں کو محفوظ انخلاء کا یقین دلایا۔ حکام نے بتایا کہ فوج نے مختلف مقامات پر سیلاب کے بعد پھنسے ہوئے 300 سے زائد افراد کو بچایا۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے جموں خطے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر انسانی امداد اور ڈیزاسٹر ریلیف (ایچ اے ڈی آر) آپریشن شروع کیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ سی آر پی ایف کی 24 بٹالین کے دستوں نے تقریباً 20 خوفزدہ مزدوروں کو بچایا جو جموں میں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ کر دریائے توی کے کنارے ایک زیر تعمیر عمارت میں پھنسے ہوئے تھے۔
جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار کا بیان
جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار نے کہا، "نچلے اور متاثرہ علاقوں میں رہنے والوں کو ضلعی انتظامیہ، جموں و کشمیر پولیس، ہندوستانی فوج، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور دیگر کی مدد سے نکالا گیا۔ جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار نے کہا کہ ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ پھنسے ہوئے لوگوں کی ایس او ایس کالوں کے بعد، انہیں نکالا گیا،" انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ جموں، سانبہ، کٹھوعہ، ادھم پور، ڈوڈہ اور کشتواڑ اضلاع سمیت خطے کے کئی علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔
ریسکیو کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا
انہوں نے کہا، "دریائے توی، دریائے چناب، دریائے بسنتر اور دریائے راوی خطرے کی سطح سے اوپر بہہ رہے ہیں۔" انہوں نے کہا، "ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ جموں، سانبہ، کٹھوعہ اور ادھم پور میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پانی کم ہونے کے بعد املاک کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا جائے گا"۔ انہوں نے مزید کہا کہ بارش رات بھر اور بدھ کے روز بھی جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔