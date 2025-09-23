جموں، مہاراجہ ہری سنگھ کی سالگرہ پر ریلیز برآمد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں، مہاراجہ ہری سنگھ کی سالگرہ پر ریلیز برآمد
مہاراجہ ہری سنگھ کی سالگرہ کے موقع پر جیول چوک میں نصب مورتی کی گلباری کی گئی ۔
جموں (عامر تانترے) : جموں میں منگل کو ڈوگرہ شاہی کے آخری حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کی سالگرہ جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جس دوران شہر بھر میں شاندار ریلیاں برآمد کی گئیں۔ جموں شہر کے مختلف حصوں سے گزرتی یہ ریلیاں جیول چوک کے قریب توی پل پر نصب مہاراجہ ہری سنگھ کی مورتی تک پہنچیں جہاں ریلی میں شریک لوگوں نے مورتی کی گلباری انجام دی۔
ان ریلیوں میں بڑی تعداد میں نوجوان، خاص طور پر راجپوت برادری سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے جو روایتی ڈوگرہ پگڑی اور ہاتھوں میں تلواریں تھامے، نعرے بازی کرتے ہوئے آخری ڈوگرہ حکمران کو خراجِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔
آخری ڈوگرہ مہاراجہ
مہاراجہ ہری سنگھ نے 1925 سے 1952 تک جموں و کشمیر پر حکومت کی۔ تقسیم ہند کے وقت جب پاکستان نے حملہ کیا تو مہاراجہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا اور خود ممبئی منتقل ہو گئے۔
ان کی شخصیت پر ریاست کے مختلف حصوں میں مختلف آراء پائی جاتی رہیں، لیکن ڈوگرہ برادری مسلسل ان کے یومِ پیدائش کو سرکاری تعطیل قرار دینے کا مطالبہ کرتے آ رہے تھے۔
اس روز یعنی 23ستمبر کو پہلی بار تعطیل کا اعلان دفعہ 370 کی منسوخی اور ریاست کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل ہونے کے بعد سرکاری طور پر کیا گیا۔ گرچہ اس چھٹی کو کشمیر کے لیڈران نے ’غیر جمہوری‘ قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی تاہم اس کے باوجود ایل جی انتظامیہ نے سرکاری تعطیل کا اعلان کیا۔
ایل جی انتظامیہ نے نہ صرف ڈوگرہ مہاراجہ کے یوم پیدائش پر چھٹی کا اعلان کیا بلکہ جموں کشمیر کے قدآور لیڈر شیخ محمد عبداللہ کے یوم پیدائش اور مہاراجہ کے خلاف 1931میں شہید کیے گئے کشمیریوں کی یاد میں دہائیں سے منائی جا رہی تعطیل ’یوم شہداء‘ کو بھی چھٹی کی سرکاری لسٹ سے نکال دیا۔
بی جے پی نے منائی تقریب
ادھر، بی جے پی نے بھی آج پارٹی ہیڈکوارٹر پر تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے صدر نے خطاب میں کہا: ’’آج پورا جموں و کشمیر فخر کے ساتھ اپنے عظیم حکمران کی سالگرہ منا رہا ہے کیونکہ انہی کی بصیرت اور جرات کی بدولت ہم بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔‘‘ انہوں نے مہاراجہ کو ایک عظیم سماجی مصلح قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خواتین اور پسماندہ طبقات کو تعلیم کا حق دیا، دلتوں کو عبادت کے حقوق دیے اور پنچایتی راج کی بنیاد رکھی۔