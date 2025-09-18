ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پیرس ٹورزم شو میں جموں کشمیر کی شمولیت غیر یقینی، عمر عبداللہ دورے سے دستبردار
ذرائع کے حوالہ سے معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اس دورے پر ’’غیر ضروری تنازع‘‘ کی وجہ سے شمولیت سے انکار کر دیا۔
Published : September 18, 2025 at 6:39 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیرس میں آئندہ ہفتے منعقد ہونے والے بین الاقوامی سیاحتی میلے میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد اس بڑے ایونٹ میں جموں و کشمیر کی شمولیت پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔
یہ میلہ 23 سے 25 ستمبر تک فرانس میں منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر کے 100 سے زائد ممالک کے 30 ہزار مندوبین کی شرکت متوقع ہے۔ حکومت نے اس میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت تین رکنی وفد بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا جس میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور ڈائریکٹر ٹورزم، جموں، وکاس گپتا بھی شامل تھے۔
تاہم ایک سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے ’’غیر ضروری تنازع‘‘ کے باعث اس دورے سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ جموں و کشمیر محکمہ سیاحت کے ایک سینئر عہدیدار نے تصدیق کرتے ہوئے کہا: ’’یہ دورہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے، اس پر غور ہو رہا ہے اور کئی آپشنز زیر نظر ہیں۔‘‘
اپوزیشن کا اعتراض
وزیر اعلیٰ کے پیرس دورے کے فیصلے پر اپوزیشن جماعتوں نے شدید اعتراض ظاہر کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ’’سرینگر جموں قومی شاہراہ کی بندش نے میوہ کاشتکاروں کو تقریباً 700 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ہے، ایسے میں یہ بیرون ملک دورہ درست نہیں۔‘‘
معیشتی زاویہ
یہ میلہ جموں و کشمیر کے لیے نہ صرف سیاحت بلکہ اپنی ثقافت، ورثہ اور دستکاریوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا موقع فراہم کر سکتا تھا۔ ہر سال فرانس سے سات لاکھ کے قریب سیاح بھارت کا رخ کرتے ہیں اور یہ پلیٹ فارم کشمیر کے لیے ایک بڑی مارکیٹ ثابت ہو سکتا تھا۔ ماضی میں اس میلے میں شریک ہوئے سابق افسر کے مطابق: ’’یہ صرف سیاحت تک محدود نہیں بلکہ ایسے ایونٹس معیشت کو بھی فروغ دیتے ہیں۔‘‘
پہلگام حملے کا سیاحت پر اثر
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد سے سیاحت کی بحالی کے لیے تشہیری مہم میں سرگرم رہے ہیں۔ پہلگام حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی گھوڑے بان ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد کشمیر کے 46 سیاحتی مقامات کو ایل جی انتظامیہ نے بند کر دیا تھا۔ اگرچہ 17 جون کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کچھ مقامات دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی تاہم ابھی بھی بعض مقامات سیاحتی سرگرمیوں کے لیے بند ہیں۔
تاجرین کا رد عمل
ادھر، کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے جنرل سیکرٹری فیاض بخشی کے مطابق سیاحت کا شعبہ اب بھی بحران میں ہے۔ ان کا کہنا ہے: ’’اکتوبر میں کوئی ٹریول انکوائری نہیں آ رہی اور ہوٹل تقریباً خالی پڑے ہیں۔ کچھ مقامات کھولے گئے ہیں لیکن سیاح موجود نہیں ہیں۔‘‘
مزید پڑھیں: