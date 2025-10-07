ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تعلیم کے دعوے اور زمینی حقیقت: پلوامہ کے بالائی علاقوں میں اسکول بنیادی سہولیات سے محروم
پلوامہ : جہاں ایک طرف مرکزی اور جموں و کشمیر سرکاریں تعلیم کو عام کرنے اور تعلیمی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے بلند و بانگ دعوے کر رہی ہیں، وہیں دوسری جانب زمینی سطح پر تعلیمی اداروں کی حالت ابتر نظر آتی ہے۔ ضلع پلوامہ کے سرکاری اسکول آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور بعض تو کرایہ کی عمارتوں میں چلائے جا رہے ہیں۔
حیران کن امر یہ ہے کہ جن اسکولوں میں بچوں کا اندراج سب سے زیادہ ہے، وہی ادارے سہولیات کے شدید فقدان کا شکار ہیں۔ خاص طور پر ضلع پلوامہ کے بالائی علاقوں میں صورتحال تشویشناک ہے، جہاں سرکاری اسکولوں میں سب سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں، لیکن ان اسکولوں میں نہ مناسب عمارتیں ہیں، نہ بیت الخلا اور نہ ہی موسم کی شدت سے بچنے کے لیے مناسب انتظامات۔
مقامی لوگوں کے مطابق، اگرچہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن افسوس کہ ان علاقوں کے بچے اسی حق سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ سال 2009 میں بنجرن سنگروانی میں ایک سرکاری اسکول کی عمارت کی منظوری دی گئی تھی، لیکن بارہ سال گزرنے کے باوجود آج تک اس کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی۔ فی الوقت یہ اسکول ایک خستہ حال کرایہ کی عمارت میں چل رہا ہے جس کی چھت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بارشوں کے دوران پانی کمروں میں داخل ہو جاتا ہے۔
اسکول انتظامیہ نے مجبوری میں ایک ٹین کی چھت والا شیڈ بھی بنایا ہے، جہاں بچے گرمیوں کی تپش اور سردیوں کی شدت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ اس وقت اسکول میں تقریباً 40 کے قریب طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں زیادہ تر کم عمر بچے ہیں۔ والدین اور مقامی آبادی میں اس صورتحال پر شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔
مقامی لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس اسکول کو سرکاری منظوری مل چکی ہے تو اس کی تعمیر میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان بالائی علاقوں میں کوئی نجی تعلیمی ادارہ موجود نہیں، اور یہاں کی بیشتر آبادی غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ "ہمارے بچوں کا واحد سہارا سرکاری اسکول ہیں، لیکن جب وہی بنیادی سہولیات سے محروم ہوں تو ہمارے بچے تعلیم کے نور سے کیسے آراستہ ہوسکتے ہیں؟" ایک مقامی شہری نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔
علاقے کے عوام نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ بنجرن سنگروانی اسکول کی عمارت کی تعمیر جلد از جلد مکمل کی جائے تاکہ بچوں کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ایم ایل اے راجپوہ غلام محیدالدین میر نے کہا کہ اسکول پر جلدی کام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اسکول کو منظور ملے ہے اور موسم ٹھیک رہنے کی صورت میں جلدی کام شروع کیا جائے گا۔